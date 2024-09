Třeboradičtí fotbalisté byli po třech odehraných přeborových kolech jedinými, kteří v nové sezoně ještě nepoznali chuť vítězství. Když se ve 33. minutě zápasu v Dubči trefil Peričevič, vedli už 3:0 a nikdo by o jejich premiérové výhře nepochyboval… Gól "do šatny" ale vrátil domácí zpět do hry a ti pak ve druhém poločase otočili na konečných 4:3!

"Co k tomu říct… Vedeme 3:0 a máme další tutovky. Pak dostaneme gól před poločasem. I tak jsme měli několikrát šanci, abychom naše vedení pojistili. Šli jsme dvakrát sami na bránu. Gólman chytí, pak chytí i dorážku. To bylo za stavu 3:2, bylo by to na 4:2, pak už by Dubeč neměla sílu to otočit," rozčiloval se při hodnocení pro web Pražského fotbalového svazu kouč Třeboradic Jan Novák.

"Problém je, že každý zápas dostaneme tři, čtyři góly. Každá standardka proti nám je půl gólu. Nevím, co k tomu více říct. Prohráváme o gól, ale tohle byl s prominutím soupeř, který byl ještě slabší než Chabry. My tyhle zápasy nezvládneme. Místo toho, abychom vyhráli 5:1 nebo 6:2, tak prohráváme," dodal.

Na straně domácích pochopitelně panovalo nadšení. "Ve 33. minutě jsme byli na ručník. Na šance to sice bylo 3:3, ale prohrávali jsme o tři branky. Chtěli jsme do toho sáhnout ještě v první půli, vystřídat pár hráčů, ale nakonec jsme počkali. Musím smeknout před kluky, že se jim povedlo průběh zápasu obrátit. Psychika hraje v takové chvíli roli, stejně jako to, jak tvrdě kluci v létě trénovali. Doufám, že takhle otočený zápas kluky nabudí, to se opravdu nestává každý den," pochvaloval si jeden z dubečských trenérů Vladimír Šimr.

Naopak po třech výhrách poprvé ztratili lídři z Aritmy. Její rezerva remizovala v souboji béček na Motorletu. Oba celky a k tomu ještě Střešovice v sezoně už jako jediné neprohrály.

Výsledky 4. kola

Vyšehrad - Zličín 1:1 (32. Konopásek - 18. Rapant), Dolní Chabry - Dukla Jižní Město 1:3 (89. Klimt - 38. Novák, 44. Novák, 50. Jerie), Dubeč - Třeboradice B 4:3 (45. Dušek, 53. z pen. Plášek, 79. Duda, 80. Solar - 11. Junek, 31. Junek, 33. Peričevič), Uhříněves - Střešovice 0:0, Motorlet B - Aritma B 1:1 (8. Nátr - 30. Spica), Kunratice - Spoje 0:0, Žižkov B - ČAFC 12:0 (19. Bazal, 20. Sodoma, 24. Toula, 27. Toula, 33. Sodoma, 39. Toula, 44. Mach, 54. z pen. Žiga, 58. Toula, 62. Žiga, 74. Čech, 90. Čech), Kbely - Kolovraty 1:2 (68. Vokoun - 10. Kuchta, 65. Hladký)