Pražský přebor dlouho nezažil takovou obměnu, jaká se udála po minulé sezoně. Do divize postoupily dva nejlepší celky, vítězná Přední Kopanina a druhé Tempo, opačným směrem sestoupily Spoje. Dva poslední týmy, Braník a Podolí, spadly do 1. A třídy, odkud přišli vítězové obou jejích skupin, hráči Kbel a Dubče. Přeborovým týmům na 13. a 14. místě se ale navíc vůbec nepovedla baráž proti celkům z druhých míst skupina 1. A třídy, Kunratice přešly přes Královice a béčko Aritmy přes Uhříněves, kterou ale nakonec zachránil dodatečný zmiňovaný postup Tempa do divize.

Jak se na sezonu těší nováčci?

Spartak Kbely

„Chceme být důstojným soupeřem pro každého, aby byli naši fanoušci spokojení. Naším cílem je, aby se každý soupeř u nás v areálu cítil dobře a my zase u nich. Už se těšíme, chceme do sezony dobře vstoupit. My v klubu jdeme postupnými krůčky, máme svoji vizi. Nejsme uměle vytvořený klub,“ říká manažer týmu dospělých Tomáš Haniak.

Kbelský tým za sebou mají povedenou přípravu. „Zkoušeli jsme nové hráče, nové rozestavení. Hlavně jsme se soustředili na to, aby hráči naběhali potřebnou porci kilometrů. Odmakalo se to na maximum a fotbal vás pak odmění, výsledky přicházejí. Samozřejmě to bylo povzbuzení do další práce, když jsme viděli, jak jsme na tom face to face s přeborovými týmy. Teď to poznáme v soutěži,“ pokračuje Haniak.

„Odešel Lukáš Kühnel, což byla velká opora. Kvůli práci klub opustil Lamin Damphia, pracovat pro Spartu U121, odešel také Jan Kohlbeck. Oslovili jsme více než třicet hráčů, kdy nás kromě fotbalových věcí zajímal i charakter a povaha daného hráče. Myslím že pět, šest kluků nakonec přivedeme,“ dodal k pohybům v kádru.

Čechie Dubeč

Pořádně náročnou přípravu připravil nováčkům z Dubče trenérský tým. „Za dvacet dní máme za sebou dvacet tréninků. Někdy tam byla i dvoufázová příprava. Trénujeme áčko i béčko dohromady, je nás na tréninku třeba pětatřicet. Přijde mi, že je to skoro jako příprava na druhou ligu. Je tu ale jeden zásadní rozdíl: tady kluci nemají regeneraci. My je sice nabádáme, ať chodí na masáže sami, doporučujeme jim, ať chodí plavat. Ale netroufám si říct, jak moc to kluci dělají. Pracují ale na sto procent,“ říká Vladimír Šimr.

Ten patří do tříčlenné party trenérů, společně se Salemem Heboussem a Jaroslavem Žákem. „Šéf klubu prostě řekl, že jsme tři trenéři. Každý má své povinnosti, svůj díl práce, svoji odpovědnost. Jsou tréninky, kde jsme jen v jednom. Jsme ale jeden tým a jde nám o úspěch celku,“ vysvětluje Šimr.

„Neodešel nikdo, což je dobrá zpráva. Naopak se nám hlásí hráči, přebor je lákadlo. Je to i mediálně zajímavá soutěž. Věřím, že jsme dobře připravení,“ dodal.

Slovan Kunratice

Kunratický oddíl nemohl lépe oslavit stoleté výročí založení než postupem přes baráž do přeboru. „Letní přestávka hrozně rychle utekla. Už po baráži, kdy jsme slavili sto let klubu, jsem všem říkal, jak krátké to volno bude. A přesně to se stalo. Všichni jsme si užili oslav, pak byla krátká dovolená a zase se šlo na věc,“ vypráví kunratický kouč Ondřej Hatina.

„Klíčové bude udržet se v přeboru. To bereme jako povinnost. Nebudu mluvit o tom, že chceme hrát do osmého, desátého nebo jakéhokoliv jiného místa. Prostě se chceme udržet. Jako druhý cíl bych řekl, že bychom mohli zkusit překvapit v poháru. To jsou dvě základní mety, na které se dá třeba v dalším roce nějak navázat a pokračovat v cílech dál. Je jasné, že teď budeme pro řadu týmů noví,“ míní Hatina.

„Jeden z fanoušků, co chodí v Kunraticích na fotbal spoustu let, mi řekl, ať hlavně hrajeme pořád tak hezký fotbal. Tak se pokusíme jeho přání vyhovět. Všichni chceme, aby se náš fotbal líbil,“ dodal s úsměvem.

Aritma Praha B

Když bylo během jarní části jasné, že divizní áčko Aritmy nedosáhne na první příčku tabulky, soustředili se ve Vokovicích na postup rezervy. Což se nakonec podařilo. V barážovém dvojzápase přejela Uhříněves 6:0. „Jsem na kluky hrdý, jak jsme to zvládli. Když se nám nepovedl úvod jara, tak jsme se stejně semkli a vrátili se do hry. A nakonec to vyšlo,“ těšilo trenéra Josefa Prokeše.

„Cílem bylo umístění v nejlepší trojce, pak jsme ale měli po podzimu 34 bodů a s vedením jsme si řekli, že když už je ta šance na postup, tak se o to půjdeme poprat,“ řekl.

„Postup do přeboru je pro B tým historický úspěch. Myslím, že to bude lepší pro hráče béčka, kdyby se posouvali do divize. A naopak pro hráče áčka, kteří nebudou mít třeba tolik herního vytížení v divizi. Přebor je jen o stupínek níž, takže to bude lepší,“ doplnil Prokeš.