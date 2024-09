Dukla o víkendu deklasovala 6:0 Dubeč. "Věděli jsme, že na nás přiletí spousta dlouhých míčů, ale naživo to bylo ještě těžší. Prvních pětadvacet minut byl soupeř až nechutný. Všechny druhé míče měl a létalo nám to do boxu o sto šest. Nemohli jsme se dostat do hry a naštěstí jsme přežili dvě gólové šance. Při první naší typické akci se nám podařilo skórovat a už se nám dýchalo lépe. Myslím, že zápas rozhodla branka do šatny a ze šatny. To soupeře zlomilo a utkání již bylo jen o nás a o tom, kolik dáme branek. Výsledek je pro soupeře krutý, ale tak to někdy bývá," hodnotil zápas pro web Pražského fotbalového svazu trenér Dukly Jižní Město Josef Světlík.

Zmiňovaný souboj nováčků Aritma B - Kunratice měl jasný průběh a výhru hostů 3:1. "První porážka v soutěži je zasloužená vzhledem k našemu výkonu. O porážce rozhodl závěr první půle, kdy jsme během minuty nastřelili třikrát brankovou konstrukci a následně během chvíle dvakrát inkasovali. Druhou půli jsme se tlačili za vyrovnáním, ale na víc než korekci to nebylo. Bohužel náš výkon byl velkým zklamáním a do příštích zápasů se opět potřebujeme vrátit k tomu, co nás zdobilo v prvních třech kolech," neskrýval zklamání trenér rezervy Aritmy Josef Prokeš.

"Velmi fyzicky namáhavé utkání proti létajícímu týmu rezervy Aritmy, které nás nenechávala na chvíli se nadechnout, přesto jsme si dokázali vytvořit více šancí my a bylo otázkou, kdo dá první gól. Rád bych všem poděkoval za zvládnutou přípravu na tento zápas, včetně jeho odehrání," doplnil jej kunratický kouč Ondřej Hatina.

Na první výhru i po pátém kole čekají v Třeboradicích. Tým z nejsevernějšího koutu Prahy doma remizoval 2:2 s Uhříněvsí.

"Je to třetí zápas, kdy zase vedeme, a máme z nich dohromady dva body. Pozitivní je, že jsme dokázali v deseti vyrovnat a máme bod. Ale v té situaci je pro nás bod málo, chtělo to tři body," řekl trenér Jan Novák.

Přehled 5. kola

Kolovraty - Vyšehrad 3:3 (3. Žitný, 35. Ponert, 90+3. Ponert - 16. Šlegl, 59. vl. Hruška, 65. z pen. Krivosheev), ČAFC - Kbely 0:2 (84. Panýrek, 90+3. Kril), Spoje - Žižkov B 3:1 (22. Kubek, 52. Kubek, 90+2. Miskovič - 40. Čech), Aritma B - Kunratice 1:3 (70. Janda - 43. Freiman, 45. Nwogu, 81. Jůzek), Střešovice - Motorlet B 2:5 (30. Šimon, 83. Kouklík - 10. Bahi, 9. Veselý, 16. Budín, 18. Ademuwagun, 55. Krym), Třeboradice B - Uhříněves 2:2 (79. z pen. Junek, 44. Hruška - 57. Podvín, 73. Podvín), Dukla Jižní Město - Dubeč 6:0 (30. Žampa, 45+1. Novák, 47. Novák, 52. Petrák, 67. Solař, 86. vl. Penc), Zličín - Dolní Chabry 4:4 (24. Kučera, 38. Novák, 45+2. Ježek, 52. Folta - 35. vl. Havrila, 56. Palma, 63. vl. Kohout, 94. z pen. Matějka)