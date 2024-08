"Další velmi dobrý výkon z naší strany, kdy jsme celý zápas, vyjma pár okamžiků, diktovali tempo hry, což se nám opět podařilo vyjádřit i gólově," těšilo kouče Aritmy B Josefa Prokeše.

"Jsem velmi rád, jak mužstvo hrálo v oslabení, že jsme byli kompaktní a soupeře do ničeho nepustili, a naopak jsme ještě sami skórovali, a to jsme ještě další šance neproměnili. Týmu patří obrovský dík za výkon a přístup po celých devadesát minut," dodal.

Daří se také Kunraticím, které nejprve přejely Kbely 6:3 a tentokrát uspěly v domácí přeborové premiéře 2:1 proti Kolovratům. Naopak zmiňované Kbely dostaly šest gólů i podruhé, na béčku Žižkova a s dvanácti inkasovanými góly čekají na první body.

"Domácí nasadili do utkání několik hráčů A týmu a bohužel jejich kvalita se v prvním poločase projevila i vzhledem k chybě v řešení obranné situace před vápnem. Kluci určitě zápas odmakali, ale jako tým musíme celkově prostě přidat, jak kondičně, tak v řešení věcí především v defenzivě. Vidíme, že přebor je těžká soutěž a chyby jsou daleko více trestány. Takže opět zopakuji, odmakat tréninky, přestat hledat chyby jinde a přijmout, že chyby sice děláme všichni, ale smyslem a úkolem tréninku je se to snažit co nejvíce odstraňovat. Zní to jako klišé, ale na hřišti se ukazuje pravá realita věci," nehledá výmluvy kbelský Martin Haniak.

Jeden z největších favoritů soutěže, Spoje, po domácí porážce s Dubčí vyhrál, ale ne úplně přesvědčivě. Výhru 1:0 na hřišti Uhříněvsi trefil v 92. minutě z penalty za ruku zkušený Rada.

"Opět jsme v zápase nedokázali proměnit hodně šancí, a to nás stále hodně trápí stejně jako v minulé divizní sezoně. Naštěstí se domácí hráč v samém závěru provinil hraním rukou v pokutovém území, z nařízené penalty jsme zvítězili a po dlouhé době dokázali získat tři body. Naše hra nebyla špatná, ale musíme se zlepšit v proměňování šancí," hledal příčiny trápení kouč Spojů Fabio Leggeri.

2. kolo: Vyšehrad - Dukla Jižní Město 2:1 (39. z pen. Kazda, 48. Krčmář - 78. Novák), Zličín - Třeboradice B 3:2 (22. Folta, 55. z pen. Kohout, 65. Merta - 47. Vávra, 49. Vávra), Dolní Chabry - Střešovice 0:0, Dubeč - Aritma B 1:5 (57. z pen. Hrobník - 9. Musil, 19. Musil, 51. Musil, 77. Ling, 84. Ling), Uhříněves - Spoje 0:1 (90+2. z pen. Rada), Motorlet B - ČAFC 1:1 (75. Novotný - 45+2. Lejsek), Kunratice - Kolovraty 2:1 (44. vl. Ponert, 65. Jíra - 75. Kalenda), Žižkov B - Kbely 6:3 (11. Žiga, 31. Sodoma, 37. Huňka, 44. Žiga, 56. Toula, 90+1. Mach - 21. Panýrek, 40. Panýrek, 71. z pen. Panýrek).