Rezerva Aritmy bojovala o udržení série výher se soupeřem, s nímž na konci minulé sezony bojovala v přeborové baráži, s Uhříněvsí. A vyhrála 3:1.

"Rozhodující se ukázal vždy úvod do obou poločasů, který nám vyšel velmi dobře. Dvakrát jsme se prosadili ze standardní situace, za což jsem velmi rád i vzhledem k tomu, že se nám poslední dobou tolik nedařily. Z naší strany velmi koncentrovaný a zodpovědný výkon směrem do defenzivy, ze které jsme vyráželi do rychlých brejků, které se nám bohužel tentokrát nedařilo tak dobře řešit a řadu nadějných situací jsme nedotáhli ke zdárnému konci. Potvrdili jsme ale náš skvělý vstup do sezony," hodnotil zápas na webu PFS kouč přeborových lídrů Josef Prokeš.

Vyšehrad se musel ve Kbelích obejít bez kanonýra Heřmana, domácí naopak měli motivaci oklepat se ze dvou šestigólových nadílek. A povedlo se jim to, Šemíky porazili také 3:1.

"Trochu jsme změnili určité věci směrem dozadu, hráči museli jít na hřiště se doslova rvát o každý míč a metr hřiště. Základem bylo se vyvarovat individuálních chyb vzadu, ale i být důraznější už výše a být co nejkompaktnější," odkrýval příčiny zlepšení Martin Haniak, manažer kbelského týmu.

Kdo má rád góly a vybral si z víkendové nabídky zápas Dukla Jižní Město - Zličín, rozhodně neprohloupil. Padlo jich totiž jedenáct! Z toho sedm do sítě hostů a Dukla vyhrála 7:4.

I druhý domácí zápas prohrály Spoje, tentokrát 2:4 s béčkem Motorletu. V místním derby zase Třeboradice na svém trávníku nestačily na Dolní Chabry 1:2. Tým z nejsevernějšího koutu Prahy je tak jediným bez vítězství.

"Hráli jsme v prvním poločase dobře, ale dostali jsme lacinou vedoucí branku. Naštěstí se nám do přestávky podařilo vyrovnat. Druhý poločas začal brankou soupeře a z naší strany to byla taková křeč. Chabry to dobře zavřely, a tak si z tohoto utkání vezou domů vítězství," byl stručný třeboradický kouč Jan Novák.

Výsledky 3. kola

Kbely - Vyšehrad 3:1 (48. Panýrek, 67. Zolotuchin, 71. Panýrek - 58. Konopásek), Kolovraty - Žižkov B 4:1 (21. Kuchta, 15. Bureš, 32. Kuchta, 31. vl. Vlček - 17. z pen. Sodoma), ČAFC - Kunratice 1:0 (52. Brožek), Spoje - Motorlet B 2:4 (23. Jimmy, 45+1. Miskovič - 37. Babeshko, 50. Nátr, 82. Babeshko, 88. vl. Kubek), Aritma B - Uhříněves 3:1 (8. Musil, 47. Novotný, 53. Lőffler - 59. Aust), Střešovice - Dubeč 1:1 (57. Máče - 25. Solar), Třeboradice B - Dolní Chabry 1:2 (41. Junek - 27. Švehlík, 48. Koutný), Dukla Jižní Město - Zličín 7:4 (21. Novák, 30. Brabenec, 32. Brabenec, 51. z pen. Kotlík, 64. Jerie, 82. Lafek, 89. Jerie - 4. Folta, 39. Žák, 75. Bous, 78. z pen. Kohout)