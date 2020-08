Nepovedený vstup do sezony prožívají úřadující pražští šampioni z Újezdu Praha 4. Ti padli na hřišti Přední Kopaniny vysoko 1:5, což pro ně byla druhá prohra ze tří odehraných kol. Na něco takového nejsou svěřenci trenéra Karla Jeřábka už několik let zvyklí. „Tahle soutěž nemá favorita,“ přiznal po kruté prohře.

V čem byly její příčiny? „V prvním poločase jsme bohužel neproměnili ani jednu z velkých šancí. Trest přišel po přestávce, kdy jsme dostali lekci z produktivity. Do čeho domácí kopli, to tam spadlo,“ nechápavě kroutil hlavou.

Pro kopaninské hráče šlo o cenný skalp. Obzvlášť poté, co minulý týden doma padli se Zličínem 1:4.

„Po fiasku jsme to potřebovali napravit,“ poznamenal kouč Přední Kopaniny Daniel Vott. „Celý týden jsme se na to připravovali. Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř. Pomohli jsme si standardkami, což bylo strašně důležité. První poločas byl vyrovnaný, ale Újezd měl tři velké šance, my jednu. Podržel nás gólman. Rozhodl gól na 3:1 a přežili jsme tam ještě jednu šanci, kdy trefili tyč,“ pokračoval v hodnocení.

Sedm gólů v Klánovicích

Jak již bylo zmíněno, vedoucí příčka přeborové tabulky patří Admiře B. Ta deklasovala Třeboradice 7:1, ovšem ještě v 60. minutě platil nerozhodný stav 1:1. Pak ale přišla šestigólová smršť během půl hodiny.

„Třeboradice to na nás dlouhodobě umí, mají tam výborné zkušené hráče. Ve druhém poločase po druhé brance ale odpadly a na hřišti už jsme byli jenom my,“ řekl trenér vítězů Pavel Gregor.

Divokou sedmigólovou přestřelku sledovali diváci v Královicích, kde domácí padli s Uhelnými sklady 3:4. „Jsem rád, že jsme v naší situaci, kdy jsme oslabení, vyhráli. Bohužel budeme po červené kartě ještě více. Mohl by to pro nás být takový odraz k dobrým výsledkům. Měli bychom to potvrdit teď proti Hostivaři,“ přál si trenér Uhelných skladů Michal Šimánek.

„Před zápasem jsem si říkal, že se můžeme porazit jenom sami. Bohužel to tak dopadlo,“ neskrýval zklamání královický Josef Marek.

Další přeborové představení se rozjede v pátek.