Podzimní část sezony si fotbalový klub Prague Raptors rozdělil mezi dvě soutěže. V pražské I. A třídě posbíral 27 bodů z 15 zápasů a skončil na pátém místě s devítibodovou ztrátou na vedoucí Kbely. Ještě úspěšnější pak byl celek ze Smíchova v amatérském evropském poháru Fenix Trophy, kde vyhrál oba zápasy. „Mužské áčko je pozitivním překvapením,“ hodnotil pro web Pražského fotbalového svazu Daz Moos, prezident Raptors.

I. A třída, Hlavní město Praha, skupina B, 5. kolo: SK Libuš 838 (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - Prague Raptors (modří) 0:5 (0:2). | Foto: Deník/Martin Mangl

„Sice jsme v létě přišli o několik opor, ale povedlo se je nahradit. Prohráli jsme pouze s béčky Kopaniny a na Aritmě. Kdybychom dovedli některé remízové zápasy do vítězného konce, byli bychom špičce tabulky ještě blíže. Našim cílem je rozhodně hrát o postup, ale bude to těžké,“ uvedl pro web fotbalpraha.cz klubový šéf.

Raptors si ale v I. A třídě vedli skutečně dobře. Vyhráli sedmkrát, šestkrát remizovali a bez bodu odešli jen dvakrát. Výsledkem je 27 bodů a tříbodová ztráta na čtvrté Modřany. Béčko Přední Kopaniny má pak ještě o bod více a rezerva Aritmy s Kbely jsou už odskočené na větší rozdíl.

I tak je bodový zisk Prague Raptors povedený, zvlášť když uvážíme, že klub rozdělil podzim mezi svoji soutěž a amatérský evropský pohár Fenix Trophy.

„Je to skvělá příležitost, jak budovat jméno klubu. Pro hráče je to šance zažít něco, co se obecně podaří jen profesionálům. Fenix Trophy proti sobě staví amatérské týmy. Myslím, že dokazujeme, že český fotbal je ve srovnání s obdobnými ligami z různých částí Evropy velmi konkurenceschopný,“ řekl na konto mezinárodního turnaje Moos.

Jeho tým zvládl oba odehrané zápasy na evropském poli a Venus Bukurešť porazil 4:1 a FC Gilla 4:2. Finský tým měl přitom na lavičce takovou osobnost, jakou je Jari Litmanen, někdejší hráč Ajaxu, Barcelony a Liverpoolu.

„Zápas byl skvělý, přítomnost Litmanena tomu všemu jen dodala na významu. Parádní bylo, že jsme měli příležitost zahrát si na ikonickém stadionu a předvést na něm skvělý výkon. Přivítání bylo přátelské, atmosféra úžasná. Dvakrát jsme prohrávali, ale dokázali jsme výsledek otočit. Vyhráli jsme 4:2. Po utkání se šlo společně na večeři a na pivo. Kluci toho po utkání moc nenaspali,“ vyprávěl Moos.

Pražští Raptors tak znovu rázně vykročili za účastí ve finálové fázi turnaje, kde nechyběli ani v předchozích dvou ročnících. „Pouze my a FC United of Manchester jsme v turnaji od začátku. Jsme jediným týmem, který se zatím dostal do obou finálových zápasů. V první sezoně jsme hráli s FC United of Manchester a ve druhé s dánským týmem Skjold. Ten zápas jsme hráli na slavném stadionu San Siro. Bohužel jsme ale obě finále prohráli a nedali ani gól. Myslím, že můžeme být i tak pyšní, kam jsme se dokázali dostat,“ prozradil šéf klubu, který si ani letos neklade malé cíle.

Kde by si tedy mohl v případě úspěchu zahrát tentokrát? „Pravděpodobně to bude opět v Itálii. Rádi bychom v budoucnu finále turnaje přivezli do Prahy – bylo by skvělé, kdyby finálový víkend mohl pořádat některý z větších týmů. Jsem si jistý, že by to fanoušci z Manchesteru, Paříže nebo Krakova velmi přivítali,“ zamyslel se Moos.

Těší ho i zvýšený zájem o klub, který přináší účast v evropské soutěži. „O našem klubu se zmínila média jako Sky Italy, BBC News, časopis FourFourTwo a spousta dalších sportovních či zpravodajských médií. Takže to opravdu pomáhá. Mnoho hráčů nás kontaktovalo právě díky naší účasti v turnaji. Máme štěstí, že se mnoho hráčů rozhodlo přestěhovat za námi do Prahy,“ uvedl prezident pražského klubu.

A že by snad do budoucna uvažoval o zapojení více českých hráčů v silně mezinárodním týmu? „Určitě bychom chtěli více českých hráčů, nemáme jich mnoho. Máme ale dva Čechoameričany. A to včetně syna bývalého reprezentanta Luboše Kubíka. Máme v plánu během příštího roku dostat do týmu další české hráče. V nadcházejících letech plánujeme rozšířit klubové výběry o C tým mužů a béčko žen,“ uzavřel Moos s výhledem do budoucna.