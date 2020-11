„Cítil jsem, že po těch čtyřech letech potřebuji změnu já i tým, tak jsme se dohodli, že skončím,“ přiblížil jednapadesátiletý Frýdek možná trochu nečekanou změnu.

S „Lokádou“, jak se klubu přezdívá, se ovšem neloučí ve zlém, ani na dobro. V holešovickém areálu dál povede individuální tréninky pro děti a když přijde zajímavá trenérská nabídka, bránit se jí prý rozhodně nebude.

Martin Frýdek prodělal v minulé sezoně zdravotní komplikace a při zápasech několikrát chyběl. Mužstvo mohl vést pouze při trénincích a v soutěži jej zastupoval Tomáš Freisler. Ten se také stane hlavním koučem.

„Když jsme se s Martinem dohodli na ukončení spolupráce, z logiky věci se na jeho místo posunul. S jeho službami jsme byli spokojeni, tak nebyl důvod hledat jiné řešení,“ uvedl předseda klubu Josef Neuberg.

Freislerovým asistentem bude další bývalý ligový hráč a mládežnický reprezentant Aleš Foldyna. „Mladí hráči mají k trenérům, kteří to dotáhli do nejvyšší soutěže, přirozený respekt a autoritu, věříme, že to bude fungovat,“ poznamenal Neuberg.

V době vynuceného přerušení soutěží od ČFL níž se Vltavínu ve třetí nejvyšší soutěži dařilo a po osmi odehraných zápasech mu patřila čtvrtá příčka tabulky s bilancí pěti vítězství a tří porážek. Ale na další mistrovská utkání si budou muset všichni počkat až do začátku příštího roku. Pokud to situace ohledně nemoci covid-19 dovolí…

„Nikdo v tuhle chvíli netuší, jak to bude. Praha má pro své soutěže daný jízdní řád od půlky ledna. Co se týče třetí ligy, viděl bych to tak na přelom ledna a února. Ale je to jen můj odhad. Všichni by ale určitě byli rádi, kdyby se zase hrálo,“ dodal klubový šéf.

Jedno je jisté. Vltavín do dalších bojů už nepovede Martin Frýdek.