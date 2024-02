Psárští fotbalisté přitom do sezony původně vstupovali s poněkud skromnějšími ambicemi. Ty razantně zvýšil až extrémně vydařený podzim. „Na začátku sezony jsme měli za cíl být do pátého místa a nemít starosti se sestupem. Během soutěže jsme cíle změnili. I díky tomu, jak se nám povedlo doplnit kádr,“ popisuje Kroupa.

Psáry na podzim v nové soutěži nečekal snadný los. Hned devětkrát hrály na půdě soupeřů a jen šestkrát se představily doma. I tak nastřádaly za 15 zápasů rovnou 30 bodů. „Chtěli jsme hrát nahoře, ale nevěděli jsme, co od soutěže očekávat. Šli jsme proto do sezony s respektem,“ vzpomíná sportovní manažer klubu a nezastírá spokojenost s postavením klubu po první polovině sezony.

„Mysleli jsme si, že na soutěž úplně připravení nejsme. Jsme přesvědčení, že rozdíl mezi I. B třídou a I. A třídou je obrovský. Nakonec jsme šli cestou posil a doplnění kádru, což se ukázalo jako správné. Vedlo to k tomuhle výsledku,“ vysvětluje Kroupa.

Díky tomu nyní v klubu z okresu Praha – Západ můžou směle vyhlásit útok na postup do krajského přeboru. „Jak u dorostu, tak u chlapů máme za cíl se poprat o postup. Uvidíme, co z toho vzejde,“ říká Kroupa.

Pokud by Psáry navázaly na podzimní výkony a skutečně by dokráčely až na postupové příčky na konci sezony, povedl by se jim málo vídaný úspěch. Klub by postoupil do vyšší soutěže ve třetím roce po sobě. Nabízí se tedy otázka, kde až by se případně ambiciózní celek plánoval zastavit.

„Vždycky jdeme do soutěže s úctou a pokorou. Kdybychom postoupili do krajského přeboru, tak bychom viděli, jak na tom budeme, jak to budeme zvládat. Náš dorost má šestibodový náskok, takže doufáme, že postoupí do krajského přeboru a bude se nám dařit zabudovávat vlastní odchovance. Není ambice jít z krajského přeboru do divize, protože je to už celostátní soutěž,“ zamýšlí se Kroupa s tím, že největší slabinou klubu je zázemí, na němž by se muselo zapracovat.

Pro postup do krajského přeboru ale Rapid udělá maximum. O tom svědčí už zimní posilování. K týmu se připojil František Majer a z Poříčí nad Sázavou bývalý slávista Michael Azilinon. Ten stihl během podzimu nastřílet o soutěž výš hned osm gólů!

„Přišli k nám za svými spoluhráči z mládí. Mají tu spoluhráče jak ze Slavie, tak z Vyšehradu a z působení ve třetí lize. Azi se na nás dva roky jezdil koukat, chtěli jsme ho udělat už v létě, ale to ještě nechtěl. Teď v zimě se to podařilo,“ pochvaluje si Kroupa.

„Nejsme schopní je přeplatit, ale spoléháme na to, že máme dobrou atmosféru a k hráčům se chováme slušně. Když chcete hrát o postup, tak se ta ambice hráčům vždycky líbí,“ dodává k příchodům.

Přestup elitního střelce z vyšší soutěže každopádně ve fotbalovém prostředí vzbudil rozruch. „Vyvolalo velké haló, že jsme ho přivedli. Uvidíme, jak zapadne do manšaftu. Zatím vypadá velmi dobře, ale zápasy ukážou. Dopředu kvalitu máme, přivedli jsme už v létě Poučka ze Zbuzan, který má prvoligové a druholigové zkušenosti. Věříme, že tahle ofenzivní síla by se měla projevit,“ říká Kroupa.

Psáry by navíc ještě rády dotáhly příchod Martina Štancla z třetiligového Kolína. „Není to žádné tajemství, že ho chceme přivést, protože je to místní kluk. Máme o to eminentní zájem. Teď je to jen handrkování s Kolínem o ceně,“ prozrazuje sportovní manažer Rapidu.

Klub navíc testuje v rámci přípravy i další hráče z okolí, kteří by případně mohli mít šanci se do kádru probojovat. „Máme ještě dva kluky z nižší soutěže, u nich se musíme rozhodnout, jak to s nimi vidíme,“ říká Kroupa.

Psárští fotbalisté zatím v rámci zimní přípravy remizovali s Jílovištěm 4:4 a s Poříčím nad Sázavou 2:2.

„Příprava ukázala, že v současné době kvádr má kvalitu. Musíme ještě trochu dotrénovat a dát se zdravotně do kupy. Máme různé neduhy, které nám neumožnily hrát v kompletní sestavě. I utkání s Posázavanem byla zkouška, v rámci níž jsme zkoušeli různé hráče z okolí. Bylo to doplněné o hráče z béčka, takže pro nás bylo příjemné překvapení, že jsme s nimi drželi krok a dokonce jsme v závěru měli možnost rozhodnout to na naši stranu. Utkání s Posázavanem pro nás bylo potěšující překvapení,“ dodává Kroupa závěrem.