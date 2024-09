"My hráči jsme čekali na to, co nám napíšou trenéři. Prý se celou sobotu řešilo, jestli se zápas odehraje nebo ne a konečné rozhodnutí padlo někdy kolem dvacáté hodiny. Před zápasem už jsme měli v hlavách, že jdeme normálně hrát," říká kanonýr Vyšehradu Jiří Heřman, nejlepší střelec celé soutěže v minulé sezoně.

Zápas se odehrál, ale podmínky byly pro všechny hodně náročné.

"Zápasy v dešti na naší umělce jsou složité, protože je hrozně rychlá a na každé přihrávce nebo zpracovaní míče je to znát. Musíte se plně soustředit, jinak je najednou balon o pět metrů od vás. Dnes to bylo horší pouze v tom, že k tomu dešti se přidal ještě nepříjemný vítr," popisoval.

Skóre utkání otevřel po čtvrt hodině hry domácí Krčmář. Druhý gól mohli vyšehradští přidat z penalty, ale neuspěli, což se ve 34. minutě podařilo Matějkovi a do šaten se šlo za stavu 1:1. Vyšehradský Krčmář se poté prosadil i krátce po změně stran a když se k němu přidal o minutu později Heřman, vedli domácí 3:1.

Šemíci si náskok hlídali, ale deset minut před koncem pomohli dostat soupeře sami zpět do hry. Za řeči k rozhodčímu dostal červenou kartu kapitán A. Krivosheev a hned po pěti minutách využil početní převahu svojí druhou trefou, tentokrát perfektní ranou z trestného kopu, Matějka.

Za stavu 3:2 chaberští fotbalisté domácí ještě trochu zatlačili, ale ti už dokázali tři body ubránit.

Gól chaberského Matějky z 85. minuty na 3:2:

Pražský přebor, 6. kolo: Vyšehrad - Dolní Chabry 3:2. Druhý gól hostů. | Video: Deník/Michal Káva

"První poločas byl vyrovnaný, oba týmy si zvykaly na podmínky které panovaly. Po našem gólu na 1:0 jsme mohli z penalty zvýšit na 2:0 a myslím, že by zápas byl klidnější. Ale neproměnili jsme a vzápětí také z penalty inkasovali," komentoval Jiří Heřman průběh zápasu.

"Poločas 1:1 pro nás nebyl ideální, ale do druhého jsme vlétli, Chabry tím zaskočili a přišly dva rychle góly, které zápas rozhodly. Mrzí zbytečná červena karta pro našeho kapitána Sašu Krivosheeva. V závěrečném oslabení jsme dostali gól na 3:2, což vedlo ke konečnému tlaku, ten jsme ale přežili a zvítězili. Za druhý poločas si myslím, že jsme si výhru zasloužil," dodal vyšehradský ostrostřelec.