Šlágr kola se odehrál v Královicích, které hostily Újezd Praha 4. Vzhledem ke dvěma nedohraným sezonám stále ještě pořád úřadující pražské šampiony. Hosté se dostali do vedení, ale královičtí fotbalisté otočili na konečných 2:1, vítězný gól dal krátce po přestávce hrající trenér Josef Marek.

"Především musím Újezdu poděkovat, že přistoupil na naší žádost o změnu pořadatelství," děkoval. "Čekal jsem od nich víc, ale hráli chytře na to, v jaké hráli sestavě, mají pár zraněných kluků. Čekali zezadu na brejky. My jsme tvořili hru, ale nemohli jsme se tam pořádně dostat. Potrestali nás hezkou akcí, dali pěkný gól na 1:0," hodnotil zápas. "Půle 1:1 pro nás byla dobrá, druhou jsme odehráli dobře a byli lepší. Oni byli zalezlí a hrozili jen ze standardek. Na to hráli celý zápas. Udělali jsme hezkou akci a dali na 2:1. Pak už jsme to zvládli," dodal.

Hodně smolný úvod sezony prožívají Třeboradice. Po příchodu podolského kanonýra Roberta Jůzka se tým z nejsevernější části metropole dostal do role jednoho z favoritů soutěže, ale nejen, že po dvou kolech nemá ani bod, ale navíc ani vstřelený gól. Doma proti Kolovratům sahaly Třeboradice alespoň po bodu, ale dva góly ze závěrečných minut je o něj obraly.

"Byl to remízový zápas, kdy v prvním poločase byly víc na balónu Kolovraty. My jsme nedokázali míč podržet, vázla nám mezihra. Do druhého poločasu jsme nastoupili daleko líp. Začali jsme soupeře víc napadat, oni nám balóny odevzdávali. Nedokázali jsme se ale prokombinovat k nějaké větší šanci. Postupem času byla naše hra ještě lepší. Kolovraty v závěru po standardní situaci využily odraženého míče. Myslím, že náš brankář měl lépe zaregovat. Tam se to zlomilo," poznamenal třeboradický kouč Jiří Klíma.

Kolovratský kouč Jakub Slezáček zaoponoval. "Vítězství považuji za spravedlivé. I přesto, že jsme se s přibývajícím časem víc a víc trápili v koncovce, tak jsme pro výhru udělali víc než soupeř. A to jak v přístupu, tak především herně. To, že rozhodl hráč ročníku 2004, navíc ještě takhle v závěru utkání, je o to radostnější," pochvaloval si.

Alespoň o bod přišla v samotném závěru utkání také rezerva Motorletu. Ta ještě na začátku 90. minuty hrála s Podolím 1:1, ale hosté se dokázali hned dvakrát prosadit.

"Jak jsem byl minulý týden spokojený, tak jsem tentokrát hodně naštvaný. To, co předvedli naši hráči, je neuvěřitelné. Připravovali jsme se na soupeře, věděli jsme, že má konsolidované mužstvo, hraje poctivý fotbal," nechápavě kroutil hlavou trenér poraženého a bývalý ligový hráč Jan Rajnoch.

Výsledky 2. kola

Vyšehrad B – Dukla Jižní Město 2:4 (40. z pen. Madej, 90. vl. Peřina – 31. Petrák, 33. Trávník, 71. Petrák, 78. Farkaš)

Zličín – Radotín 2:1 (9. Merta, 50. Vašut – 37. Doležal)

Uhelné sklady – Hostivař 1:4 (62. Šafránek – 21. Žampa, 39. Laštovka, 53. Macháček, 79. Studený)

Královice – Újezd P4 2:1 (32. z pen. Staněk, 54. Marek – 29. Jankú)

Žižkov B – Přední Kopanina B 0:0

Motorlet B – Podolí 1:3 (9. Simaichl – 58. Podobský, 90. Janoušek, 93. Adamopulos)

Třeboradice – Kolovraty 0:2 (86. Pokorný, 90+3. Hejno)

Újezd nad Lesy – Admira B 1:3 (16. vl. Heinzel – 29. vl. Kodr, 58. Heinzel, 90+1. Matějka)