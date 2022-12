Ani tak ale neměl útočník Přední Kopaniny v soutěži výraznějšího konkurenta. Vždyť druhý Tomáš Košút ze Spojů Praha nastřílel „jen“ dvanáct gólů. Že by si snad Urban říkal o angažmá v nějaké vyšší soutěži?

„Hlavně to už ne!“ zhrozí se při podobné otázce. „V minulosti už jsem dostal pár nabídek, ale to už není pro mě. Letos jsem taky jednu nabídku odmítl, už to nehodlám měnit,“ říká vyhlášený kanonýr.

Daniel Urban, Přední Kopanina.Zdroj: PFS„Úroveň Pražského přeboru se dá přirovnat k divizi. Je tu ale velká výhoda, že se hraje po Praze, kluci nemusí tolik cestovat a chodí sem plno fotbalistů dokopat kariéru. Kvalita rok od roku roste i s příchodem mladých kluků. Výš už určitě nechci, hlavně kvůli cestování a tak. Kvalitativně je přebor skoro na úrovni divize, takže nemám důvod se posouvat,“ vysvětluje bývalý hráč slavistického dorostu, který si v divizi zakopal a může srovnávat.

Jestli ho po podzimu něco těší, jsou to zejména výkony Přední Kopaniny, která je v polovině soutěže druhá a na první Spoje ztrácí osm bodů.

„Jsem nadmíru spokojený. U nás si to tuhle sezonu sedlo a začíná to vypadat hezky i herně. Už to má hlavu a patu a je to vidět i na výsledcích. Budu rád, když s týmem skončíme do druhého místa. Ještě bychom chtěli prohnat Spoje, i když jsme s nimi v posledním kole prohráli,“ vyhlašuje Urban s tím, že osobní cíle jako počet nastřílených gólů si nedává.

Pokud bude zdravý, branky budou určitě dál přibývat. „Minulou sezonu jsem byl přes polovinu sezony zraněný. Měl jsem problémy s třísly. To tam nemohlo takhle napadat. Teď poslední čtyři zápasy jsem hrál jenom ke konci okolo dvaceti minut, protože jsem měl problém s tříslem. Jinak to snad bude v pořádku. Druhou polovinu sezony bych chtěl vzít ještě ve větším stylu,“ zakončuje s úsměvem zkušený fotbalista, který se v civilním životě živí jako vedoucí skladu.

