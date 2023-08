„Těšíme se na to moc. Víme, jaká krásná soutěž přebor je. Jdeme do něj s mladým týmem a jdeme si to snad užít. Snad tam nebudeme za otloukánky,“ přeje si trenér mužstva Tomáš Vajnar. Ten hned po postupu hlásil, že žádné velké změny v kádru neočekává.

„Tým se nezměnil, přišel akorát jeden mladý kluk z Admiry, který je po zranění a rok nehrál. Chtěl málo prostoru, ale dostane dost prostoru. Jinak se nám hráči nabízeli, ale odmítal jsem to. Jsou to hráči, kteří by asi do kabiny nezapadli,“ prozrazuje kouč, kterého potěšila kvalitní příprava, již mužstvo absolvovalo.

„Jeli jsme třífázově. V pondělí jsme měli kondičáka, úterý a čtvrtek jsme běhali. Po dlouhé době jsme byli i na soustředění v super počtu, což je dobré, utužil se kolektiv,“ vypráví o soustředění, které fotbalisté Dolních Chaber absolvovali v Českém ráji v Rovensku pod Troskami. V rámci přípravy tam porazili Lomnici nad Popelkou 4:1 a právě Rovensko 6:1.

„V pátek jsme ještě měli trénovat dvoufázově, ale Lomnici nad Popelkou vypadl soupeř. Ač jsem se toho přáteláku bál, tak lepší zápas pod mým vedením jsem neviděl. Porazili jsme je 4:1 a sami činovníci klubu se ptali, co hrajeme a jestli chceme do divize. Tam nám to sedlo extrémně a ukázala se tam genialita mladého Šmicera. Víme, že je to nadstandardní fotbalista,“ říká Vajnar.

Vrásky na čele mu před startem soutěže ale přidělává právě zranění talentovaného Jiřího Šmicera, který bude týmu chybět pravděpodobně celou sezonu. „Už ve 14. minutě zápasu proti Rovensku si Jirka udělal křížový vaz a od té doby mě zápas moc nezajímal. Vyhráli jsme 6:1, ale bral jsem jako blbé to zranění. To byla kaňka. Musíme to teď zvládnout bez něj,“ mrzí trenéra.

„Odtrénoval všechno, sám říkal, že takhle se v životě necítil. Má tam kolem sebe partu mladých kluků jako Matějka, Veselý, Kalous, Horáček. Mají tam skupinku devatenáctiletých a on byl takový jejich kápo. Teď z toho bohužel vypadl. Možná se ještě víc seskupíme a hlavně pro Jirku bychom to chtěli zachránit. Aby si to zahrál i za rok,“ vyhlašuje Vajnar.

Malá šance, že by se Jiří Šmicer dostal na trávník už v tomto ročníku, přesto existuje. „Byl na vyšetření a poslední verdikt je, že to nechají čtyři až šest týdnů být a pak by měl jít zase na rezonanci. Šmíca si z toho dělal srandu, že kdyby přestupoval do Realu Madrid, tak by šel na operaci hned. Teď je ale druhá varianta, že by se to možná nemuselo operovat. Má to posilovat, má rotoped, ale žije s týmem. Chodí na tréninky, nahodil berle a pomalu to má napínat. Třeba se stane zázrak, ale já bohužel radši počítám s černým scénářem, že je to na celou sezonu,“ vysvětluje kouč.

Na pořad dne možná i proto přichází otázka, jestli si pražský přebor za Dolní Chabry nekopne i táta zraněného Jiřího a zároveň předseda klubu Vladimír Šmicer, který s Liverpoolem v roce 2005 ovládl Ligu mistrů. Koneckonců ještě v uplynulé sezoně si za svůj klub ještě zakopal.

„Se Šmícou jsme dlouholetí kamarádi, takže to bylo spjaté s jeho narozeninami. Ptal jsem se ho, kolik chce prostoru, a on mi řekl, ať mu dám půl hodiny. Nastoupil v 60. minutě a v 64. minutě šel dolů, protože si natrhl sval. Za mě už tyhle experimenty asi nebudeme absolvovat,“ říká se smíchem Vajnar.

Jeho svěřencům by se každopádně nějaký zkušenější fotbalista do kabiny hodil. „Jsem realista, vím, že mladí se z toho můžou podělat. Chci, aby se omlátili, ale trochu se bojím, co to s nimi udělá. Nemáme moc zkušených hráčů. Je to ale jenom fotbal. Co se může stát? Maximálně spadneme,“ dodává smířlivě závěrem.