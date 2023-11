Tohle byl hodně divoký finiš! Patnácté kolo fotbalového pražského přeboru přineslo hned několik hodně překvapivých výsledků. Vedoucí Přední Kopanina nečekaně padla na hřišti posledních Dolních Chaber 1:2, ale v podzimní přeborové tabulce ji stále patří první příčka, jelikož Tempo padlo stejným výsledkem v Uhříněvsi. Parta ze Lhotky přišla před týdnem o dlouho vedoucí pozici a nakonec přezimuje až třetí. Na druhou příčku totiž poskočil ve výborné formě hrající Vyšehrad.

Tempo prohrálo v Uhříněvsi 1:2 a kleslo na třetí příčku konečné podzimní přeborové tabulky. | Foto: PFS

Fotbalisté Přední Kopaniny jeli do Chaber v pozici čerstvého lídra. Po hodině hry platil bezbrankový stav, ale o sedm minut později vedli domácí o dva góly. A i když hráli posledních dvacet minut o deseti, cenné body uhájili, jen v nastavení dokázali hosté snížit.

"Výhra je vybojovaná a zasloužená. Bavili jsme se o tom v týdnu, že každý zápas bojujeme, že nám chybí štěstíčko. Díky téhle výhře půjdeme do zimy ne úplně odevzdaní. Je to pro nás super výsledek. Dan Palma dal krásný gól, gólman byl skvělý, obrana hrála výborně. Všechno se to sešlo parádně," pochvaloval si chaberský kouč Tomáš Vajnar.

Jeho kopaninský protějšek Daniel Vott jeho slova potvrdil. "V mých očích to byla zasloužená prohra. Domácí hráli skvěle, organizovaně. Byli na nás připravení. My jsme si s tím celý zápas neporadili," uznal.

Prakticky po celý podzim vedoucímu Tempu se nepodařil konec půlsezony, ze čtyř zápasů vyhrálo jediný. "Výsledek je naprosto zasloužený, protože domácí chtěli vyhrát. My jsme v závěru ukázali, že o body ani nestojíme a udělali jsme tak celému klubu na závěr sezony velmi špatnou reklamu," řekl po prohře 1:2 v Uhříněvsi kouč Tempa Petr Vanko.

Sérií osmi zápasů bez prohry se může pyšnit aktuálně druhý Vyšehrad. Ten udolal Třeboradice 2:1, ale za výhru mohl být rád. Za stavu 2:0 hosté snížili ve druhé minutě nastavení a krátce poté kopali penaltu, kterou ale Červenka neproměnil.

"Přestože jsme hráli v poslepované sestavě a nebyli sto udělat kloudnou akci, měli jsme šance na to, abychom už v poločase vedli 5:0. Nakonec jsme vyhráli jen s obrovským štěstím. Díky tomu, že soupeř, jehož sestavu tvořili hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží, zahodil ve čtvrté minutě nastaveného času penaltu," poznamenal vyšehradský šéf Jaroslav Klíma.

