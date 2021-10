„Prohráli jsme po šňůře osmi zápasů, ve kterých jsme bodovali,“ přiznal trenér František Peřina. „Po prvním poločase jsem věřil, že tuto sérii můžeme protáhnout. Do zápasu jsme vstoupili dobře a aktivně, stejně tak jako náš soupeř. To vedlo k tomu, že se hrál otevřený fotbal na obě strany, důrazně a v rychlém tempu s poměrně množstvím šancí na obou stranách,“ pokračoval v hodnocení derby.

Hosté vyhráli první poločas gólem Záruby, domácí třikrát udeřili v rozmezí 49.a 67. minuty, kdy na 3:1 otočili Rayan, Krajinský a Fotr.Úplně rozhodnuto ale ještě nebylo, vzápětí po třetí trefě Motorletu snížil na rozdíl jednoho gólu Čermák. Výsledek 3:2 ale platil až do závěrečného hvizdu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.