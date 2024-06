Vyšehrad i Tempo byli kvalitní soupeři. Bylo jasné, že se budeme dlouho přetlačovat. Ale my jsme pak začali skutečně prodávat svou vnitřní sílu i individuální kvality, tým dozrál, získal sebevědomí. Perspektivu měl od začátku. Používáme na Instagramu už dlouho hashtag#FCPKVálec a to jaro bylo pro soupeře skutečně destrukční.

Moc jsem si přál uspět. Stálo nás to všechny hodně úsilí, dostat se až těsně pod vrchol. Tým se nějakou dobu skládal, pak se připravoval, máme hodně mladých hráčů, kteří sbírali zkušenosti a ten proces chcete završit úspěchem. Ve sportu nedostáváte medaile za snahu, ale za vítězství. Nám se to povedlo.

V sezoně jste vedle hromady výher dvakrát remizovali a pětkrát prohráli. Čím si vysvětlujete ztráty s týmy z druhé poloviny tabulky? Favority jste pravidelně poráželi, ale když odečtu domácí prohru s Vyšehradem, tak tam byly remízy s Podolím, Třeboradicemi a prohry s Braníkem, Dolními Chabry, dvakrát béčkem Motorletu…

Přebor je vyrovnaná soutěž, prostě ztratíte. Klidně s papírově slabšími. Zodpovědně brání, chtějí se vytáhnout, dobýváte, když nedáte branku, přijde překvapení. Nikdo to neprojede bez ztrát. My jsme jich měli víc na podzim, tam jsme ještě ladili.

close info Zdroj: PFS zoom_in Tým FC Přední Kopanina, vítěz pražského přeboru i Teskahor Cupu.

Tradičního kanonýra Dana Urbana v této sezoně doplnil a dokonce i překonal Vojta Ptáček. Co říkáte na jeho střelecké výkony?

Vojta má famózní sezónu. A kolik toho ještě spálil… Navíc byl dlouho zraněný, ale chtěl se vrátit, pracoval individuálně i s mužstvem. Opakovaně si přidával před nebo po tréninku, přišel i ve dnech volna, vzal si pytel s míči a pálil na branku. Také se naučil víc spolupracovat s týmem, to mu předtím chybělo. Dříve to chtěl vše strhnout sám. To, co teď předváděli s Danem Urbanem, byla lahůdka. Nešlo je ubránit.

Ohlédnete-li se za sezonou, byl letošní přebor v něčem jiný? Jak se podle vás mění jeho úroveň?

Úroveň přeboru je velmi dobrá. Týmy, které podcenily doplnění nebo mají slabší tréninkovou morálku, mají problémy. Zvedl se Vyšehrad, který minule jen náhodou nesestoupil, z ambic musela ustoupit Dukla Jižní Město, prochází rekonstrukcí kádru. O sestup je to bitva do posledního kola, jsme rádi, že nahoře je rozhodnuto.

Postupujete do divize. Jak podle vás bude potřeba tým posílit, aby se neopakovala jednosezonní anabáze v ročníku 2016/17?

To se samozřejmě stát může, divize je pro náš malý klub vždy velké sousto. Kluby, proti kterým tam nastupujeme, jsou často svou infrastrukturou i rozpočtem někde úplně jinde. Ale těšíme se, chceme dát co největší prostor kádru, který si divizi vyhrál, ale samozřejmě řešíme i doplnění. Uděláme maximum, abychom v divizi nebyli do počtu. Zkušenosti máme, bude to celkově už naše devátá sezóna v této čtvrté nejvyšší soutěži.

Dlouhou dobu bojoval o postup do přeboru váš B tým, což se nakonec nepovedlo…

Nebyl to náš cíl, dobré výkony béčka zařídilo tréninkové propojení obou týmů. Teoreticky by konstelace áčko divize, béčko přebor pomohlo k organizaci obou týmů, ale zároveň by to bylo hodně náročné. Určitě to dokážeme vymyslet i za situace divize – 1. A třída.

Na Přední Kopanině fotbalem žijete. Jste rád, jaká komunita se u vás vytvořila?

Dlouhodobě jsme si vypracovali dobrý kredit, máme útulný stadión U Drahušky, pracujeme s mládeží, kde pravidelně obsazujeme všechny věkové kategorie, děláme charitativní projekty, máme partnerský klub Duklu Praha, vzděláváme trenéry, staráme se o sociální sítě. Chceme dělat fotbal zdravým způsobem a takhle tvoříme naší komunitu.

Co se vám na klubu líbí nejvíce? Z čeho máte vy osobně největší radost?

Vážím si stability v naší činnosti, vysoký standard bez větších výkyvů. Držet to každou sezonu není vůbec jednoduché. Chlapy i mládež. Musíte sehnat hodně lidí, peněz a vše zorganizovat. Letos slavíme 90 let. Mám obrovskou úctu k naší historii, tenhle klub spojil za desítky let opravdu velké množství lidí. A v tom je naše síla.