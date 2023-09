/VIDEO/ Víkendové sedmé kolo fotbalového pražského přeboru zpestřila bitva dvou vedoucích týmů. Střešovice na svém hřišti hostily Tempo a to zápas jasně ovládlo. Parta z Lhotky totiž domácí celek deklasovala 8:2! V minulém kole přeborový lídr roznesl na kopytech Uhříněves 12:1 a z posledních dvou zápasů tak má i na hokej neuvěřitelné skóre 20:3!

Začátek zápasu přitom žádnému střešovickému debaklu nenasvědčoval a v deváté minutě se dokonce domácí dostali do vedení po trefě Alby. Pak ale přišla třígólová desetiminutovka Tempa (dvakrát Sedlář a jednou Schwank), před poločasem se trefil také Hampapa a do šaten se šlo za stavu 1:4.Hosté byli nezastavitelní i po změně stran a do domácí sítě padly další čtyři góly - Trajhan, Klouček, Pytlíček a znovu Schwank. Za domácí se prosadil Hojsák.

Góly zápasu Střešovice - Tempo:

"Připravovali jsme se na to, že začátek bude náročný. Přišlo mi, že se nám i povedlo tlak soupeře otupit, ale pak jsme udělali chybu, kterou soupeř potrestal výbornou individuální akcí. Měl jsem pak ohromnou radost, jak byli kluci odolní, jak se zvedli a myslím, že jsme byli jednoznačně lepší. Domácí se nám snažili vyrovnat bojovností, ale my jsme i dál vyhrávali osobní souboje a fotbalovostí jsme zápas zvládli," pochvaloval si kouč Tempa Petr Vanko.

"Před týdnem jsme dali dvanáct branek, ale viděli jsme to střízlivě, že Královice se na to pak prostě vykašlaly, takže jestli to skončilo dvanáct, nebo čtyři, to bylo ve finále jedno. Věděli jsme, co nás ve Střešovicích čeká a připravovali jsme se na to. Myslím, že kluci prokázali kvalitu a odolnost. Fakt si myslím, že jsme byli zaslouženě lepší, a i skóre tomu napovídá," dodal.

Ohlas trenéra Tempa Petra Vanka a dvougólového Ondřeje Schwanka:

Střešovický trenér Richard Havlík byl pochopitelně zklamaný. "Z výkonu jsem zklamaný. Chyběla mi tam osobní zodpovědnost u hráčů, a to v těch věcech, jako jsou standardní situace. Mrzí mě, že jsme se na to připravovali, hráči to věděli, i přesto jsme z toho inkasovali. Rozehráli jsme zápas ještě celkem kvalitně, dali jsme gól, náboj tam byl, na druhou stranu po třetím gólu jsme trošku složili zbraně. Nehráli jsme to, co umíme. Nebyl to výkon, na který máme. Podle toho to vypadalo," přiznal.

"Musím se podívat na video, co se stalo. Ano, asi jsme hráli proti nejsilnějšímu soupeři v přeboru, ale dostat doma osm gólů, to se prostě hned tak nevidí a jsem zklamaný z osobního přístupu," dodal.