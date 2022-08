"Očekával jsem velkou bitvu, která bude 0:0 a rozhodne ji gól před koncem, což se bezezbytku potvrdilo," usmíval se trenér Tempa Petr Vanko.

Při hodnocení mu ale úplně do smíchu nebylo. "Nemohu se zbavit dojmu, že jsme ztratili dva body. Když venku dáte sedm gólů a třikrát vede o dva, musíte vyhrát. A my místo toho málem neměli ani bod," pokračoval.

Už v prvním poločase padlo osm gólů. Ve třetí minutě otevřel skóre kolovratský kanonýr Michal Gračko, mezi 10. a 23. minutou se dvakrát prosadil Sedlář, jednou Kostka a bylo to 1:3. Během čtyř minut srovnal Gračko na 3:3, ale do šaten se šlo za stavu 3:5 díky trefám Kloučka s Babickým.

Kanonýr Kolovrat nastřílel do sítě Tempa čtyři góly. K výhře to ale nevedlo, zápas skončil 7:7!Zdroj: PFSKrátce po změně stran snížil na rozdíl jednoho gólu Holík, ovšem hned z protiútoku upravil na 4:6 Havlíček. Pak přišly chvíle domácích. Mezi 58. a 66. minutou srovnali Hejno s Borkem a v 88. minutě dokonce Gračko z penalty, svou čtvrtou trefou v utkání, strhnul vedení na stranu Kolovrat! Vedení jim ovšem vydrželo jen minutu, na konečných 7:7 vzápětí srovnal Babický.

"Takový zápas jsme ještě nezažili," shodli se oba trenéři. "Kdyby to skončilo 7:6 pro jakýkoliv tým, bylo by to pro ten druhý kruté," pokračoval Slezáček.

Jeho svěřenci měli po prvních dvou přeborových kolech skóre 1:1, teď platí 8:8. "Hráli jsme s týmy, které se soustředily na obranu, proto dvakrát 1:0. Teď se potkali ofenzivní soupeři, navíc se sešlo i počasí, hodně mokrý trávník. Když to bylo v 66. minutě 6:6, říkal jsem trenérovi hostů, jestli to raději nechceme ukončit," vyprávěl trenér Kolovrat.

Za stavu 4:6 se domácím povedly tři standardní situace. Tedy spíše jejich dohrání. "Čekali jsme, že po poločase nás domácí zmáčknou, budou hodně nakopávat a pomáhat si standardkami. Ty jsme ve finále ubránili, ale hned třikrát neubránili dohrání po rohových kopech a následných centrech. Když jsme v zápase vedli třikrát o dva góly, čekal bych, že si tým dá více pozor na obranu," mínil Vanko. "Jednou jako hráč jsem zažil zápas 8:7, ale v roli trenéra jsem v tomhle poprvé," dodal.

Ve třetím přeborovém kole nebyla nouze o divoké výsledky. Sice nikde nepadlo čtrnáct gólů, jako v Kolovratech, ale devět v Královicích (porazily Žižkov B 6:3) a osm v Radotíně (domácí podlehli Spojům 3:5) je také úctyhodný počin.