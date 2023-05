Dominiku, během minulého víkendu jste do sítě béčka Benic vstřelil pět gólů. Jde o váš osobní rekord nebo to někdy bylo ještě lepší?

Toto je můj rekord v dospělém fotbale. Kdysi ještě v dorostu se mi podařilo vsítit čtyři branky ve dvou různých zápasech.

Jaký to byl zápas? Byl proti vám jasně poslední tým tabulky úplně bez šance?

Výsledkově to může vypadat jako snadná výhra, ale bylo to trochu těžší, než se zdá. První půle byla z naší strany velmi nervózní, protože jsme neproměnili spoustu šancí a soupeř se dokázal hned svou šancí prosadit a snížit v té době na rozdíl jedné branky. Po poločasové přestávce jsme dokázali vstřelit rychlé tři branky a soupeřův odpor jsme tak zlomili a dovedli zápas do klidného vítězného konce.

Dal jste pět gólů z pěti šancí nebo jste si dovolil i něco zahodit?

Když se ohlédnu zpětně, tak musím přiznat, že dvě tři šance jsem trestuhodně zahodil. Ale to bych chtěl asi už moc. (směje se)

Byl nějaký z těch pěti takový, který by se dal považovat za nejhezčí?

Nejhezčí gól asi ne, ale nejpřekvapivější z mého pohledu byl pátý gól, kdy jsme se dostali do situace dva na gólmana se spoluhráčem Davidem Mašatou, který v té době měl dvě branky a mohl tak završit hattrick. Nakonec se rozhodl mi přihrát na pátou branku přímo do prázdné. To bych považoval asi za nejhezčí branku.

Kde se ve vás ta střelecká chuť vzala? V předchozím průběhu sezony jste ve III. třídě vstřelil tři góly a teď jich přidal hned pět najednou.

Abych řekl pravdu, já byl vždycky spíše takový sváteční střelec. Samozřejmě, když se podaří vstřelit jednu branku a v zápase cítíte, že se dostáváte do šancí, tak ta chuť přidat další, roste.

Štěrboholský Dominik Sokolíček v akci.Zdroj: archiv klubuJste stabilním členem A týmu z I. A třídy. Chodíte si rád zakopat i za béčko?

Určitě ano, vždy rád pomůžu k zisku tří bodů. Pro mě osobně je to další herní vytížení, které mohu pak zúročit v dalších zápasech, abych se posouval dále.

Jaké jsou plány do sezony pro oba celky? Áčko je až třinácté, tam se čekaly lepší výsledky, že? Béčko je čtvrté a na první místo (postup?) ztrácí pět bodů.

Po podzimní části jsme doufali, že bychom mohli hrát blíže ke středu tabulky. Bohužel velká marodka a herní nepohoda nás dostává do situace, která nás nutí dívat se za sebe a koukat na ostatní týmy ze spodku tabulky. Co se týče B týmu, tam se po loňském smolném sestupu vyhlásil okamžitý útok za postupem zpět. Stejně jako A tým, tak béčko to mělo po podzimní části skvěle rozehrané, ale začátek jarní části nám vůbec nevyšel, dvakrát po sobě jsme prohráli a dostali se tak do komplikované situace. V tuto chvíli musíme vyhrávat a doufat, že týmy nad námi budou ztrácet.

Ve Štěrboholích hrajete třetí sezonu. Jak se vám v klubu líbí? Jakou máte v kabině partu?

Kabinu máme složenou především ze starších hráčů, kteří v minulosti působili ve vyšších soutěžích a nyní předávají své zkušenosti a rady nám mladším, což beru jako obrovské pozitivum. Většina kluků se zná už od mládeže, takže parta je opravdu silná. O čemž svědčí i věk většiny hráčů, kdy stále chtějí společně hrát v letech, kdy jiní se přesouvají z hřiště do realizačních týmů.

Jaké jsou vaše fotbalové cíle a přání?

Cílem je stoprocentní radost ze hry a mít stejnou chuť a zapálení do fotbalu. K tomu samozřejmě, aby se mi vyhýbala zranění. Přání? Abych u fotbalu zůstal co nejdéle a mohl se jím nadále bavit. Když budu mluvit o ambicích, tak bych bral jako úspěch, kdyby se mi v budoucnu podařilo dostat například do vyšší soutěže.