I když to v první polovině minulé sezony nevypadalo nejlépe, skončili fotbalisté Loko Vltavín ve skupině A ČFL na celkovém čtvrtém místě, což bylo skvělým výsledkem. Svěřenci trenéra Michala Zacha se budou v Holešovicích snažit na to navázat, i když kouč ví, že chvíli potrvá se sehrát. „Chceme hrát co nejlepší fotbal a když to přinese i dobré výsledky, budeme rádi,“ říká v rozhovoru pro Deník Zach.

Z přípravného utkání Velvary - Vltavín. | Foto: Jan Sláma

Když se ještě ohlédnete za minulou sezonou, jak byste konečné čtvrté místo zhodnotil?

Samozřejmě, že panovala spokojenost. Došlo ke změnám a rozjezd byl takový pomalejší, než si tým sedl. Postupně se začal herní projev zlepšovat a s tím přišly i lepší výsledky. Na jaře jsme pokračovali, i když zase došlo v zimě k drobným změnám v kádru. Jsme farma Sparty, tak pravidelně každý půl rok dochází k určité obměně. Chodí k nám hráči ze sparťanské devatenáctky nebo z béčka. S konečným umístěním jsme byli spokojení. Podařily se nám dobré výsledky, které byly podložené solidním herním projevem. Naším hlavním cílem je podávat kvalitní výkony a když jsou podpořeny výsledky, je to jedině dobře. A zároveň chceme, aby se hráči zlepšovali. Pro nás tedy není primární za každou cenu vyhrát, ale podat kvalitní výkon a posouvat a zlepšovat naše hráče.

Michal Zach, trenér Loko Vltavín.Zdroj: archiv klubuJaká byla letní příprava?

Byla krátká a probíhala v podobném duchu, jako ta předchozí letní. Loni jsme na začátku přípravy měli méně hráčů, letos to bylo lepší. Čekali jsme na příchod kluků ze Sparty. Příprava probíhala dobře, v domácích podmínkách, hráli jsme zápasy proti třetiligovým soupeřům. Tým se tvořil za pochodu, teď jsme kompletní.

Pražský fotbal o víkendu: Kdo, kdy, kde a s kým?

Kdo přes léto odešel a kdo naopak na Lokádu přišel?

Odešel Jaroš, který už minulou sezonu působil v Kolíně, do Velvar odešel Trávníček. To je z odchodů našich hráčů vše, vltavínská kostra zůstala stejná. Přišel k nám Karel Malý, na jaře hrál v Písku. Ze sparťanské devatenáctky přišlo šest hráčů a jeden brankář.

Pro mladé hráče z Letné, kteří se nedostanou do druholigového béčka, je Vltavín v ČFL určitě dobrým místem na otrkání se s dospělým fotbalem, že?

Určitě ano. Chápou smysl jejich příchodu k nám a hned zapadli dobře. Jde o to, aby na sobě pracovali a získávali zkušenosti v dospělé kategorii. To je smysl projektu spolupráce se Spartou.

Kvalita ČFL šla o stupínek výš, říká trenér Admiry František Peřina

Vltavín se pohybuje pravidelně v horních patrech tabulky. Jaké budou ambice letos?

Zdroj: archiv klubuMáme zase nějaké změny v týmu, obměnil se, ale věřím, že nově příchozí na ty předchozí navážou. Je potřeba vidět, že ČFL je náročná soutěž, týmy jsou kvalitní. Záleží na tom, jak si rychle sedneme dohromady a jak se bude dařit naše výkony zlepšovat, aby tam byla co nejdříve sehranost a kluci si zvykli na způsob hry v dospělém fotbale. Věřím, že se nám to bude dařit a přinese to výsledky. Jestli díky tomu budeme hrát nahoře, to se ještě uvidí, ale byli bychom za to samozřejmě rádi. Chceme hrát co nejlepší fotbal a když budou i dobré výsledky, potěší nás to.

Áčko ČFL se opět trochu obměnilo. Zdá se, že bude kvalita vyšší. Co myslíte vy?

Určitě se to zkvalitnilo. Máme zase béčko Slavie, jak to bude s Táborskem uvidíme hned v prvním kole. Jde o postupující tým z divize, bude to tým nabitý mladými hráči. Skupina je kvalitní, je v ní plno béček s mladými i zkušenými hráči. Přeštice určitě budou ambiciózním týmem. Je to zkrátka dobrá soutěž.