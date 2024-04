Fotbalisté Přední Kopaniny šli do jarní části pražského přeboruv pozici lídra soutěže a na čele se chtěli udržet až do konce sezony. Ovšemo vedoucí příčku hned přišli, když jim ji sebral Vyšehrad. Teď je ale znovu vše zpátky, vyšehradští Šemíci prohráli doma s Kolovraty 0:2 (padli poprvé od půlky září) a Přední Kopanina se vyšvihla na první místo po výhře 4:1 ve šlágru na Tempu.

„Věděli jsme, že nás čeká strašně těžký zápas, protože Tempo má výborné mužstvo a šikovné hráče. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, mrzí mě jen to, že jsme ve dvaceti stupních museli hrát na umělce. Tempo na to má právo, ale myslím, že k fotbalu to nepatří,“ začal své hodnocení kouč Přední Kopaniny Daniel Vott.

U všeho podstatnéhoz domácího týmu byl v první půli kapitán Jáchym Trajhan. Nejprve v šesté minutě otevřel skóre, brzy srovnal Urban a za stavu 1:1 těsně před poločasem fauloval Asada a uviděl červenou. „Z pozice kapitána, bylo to smolné. Přiznávám, že jsem soupeře trefil, ale neměl jsem nataženou nohu, nebyl v tom úmysl. Za mě ta karta byla taková oranžová, rozhodčí si vybral červenou. Už s tím nic neuděláme, beru to na sebe,“ přiznal kapitán Tempa.

Domácí v deseti nastoupili do druhé půle s defenzivní taktikou remízu udržet, což jim vydrželo do 73. minuty, kdy se krásně trefil Ptáček, po něm Urban a pak zase Ptáček – 1:4!

„Celý zápas rozhodlo vyloučení, které bylo v mých očích správné, protože to jsou nebezpečné zákroky, neříkám, že úmyslné. Od té doby Tempo pro mě až nepochopitelně zalezlo a bránilo výsledek. My jsme toho využili, byla jen otázka času, kdy se to povede, naštěstí se to povedlo,“ těšilo kouče Votta.

„Zápas by byl asi jiný, kdyby Tempo hrálo v jedenácti. To nám pomohlo, ale to je chyba Tempa, že šli do deseti a nezvládli to. My jsme chtěli v utkání hlavně neprohrát, abychom měli ve vzájemných zápasech navrch. Za určitých okolností bych možná bral i remízu, ale takhle je to určitě lepší,“ dodal.

„Zápas se dělil na dvě půlky, do červené karty a po červené. Do červené karty jsme hráli velmi dobře, měli jsme to pod kontrolou. Dobře jsme drželi míč a měli dobré náběhy. Po červené kartě jsme museli hrát dlouho v deseti. Bylo to náročné. Vsadili jsme na to, že to zkusíme zavřít a věřili jsme, že nám vyjde jeden brejk. Bohužel ale jeden centr suprově trefili a Vojta Ptáček rozhodl. Tím bylo asi po zápase,“ uznal kouč Tempa Petr Vanko.

