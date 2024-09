Po výborném startu se propadá béčko Aritmy, počtvrté za sebou nevyhrála a z čela padla na aktuálně čtvrté místo. Tentokrát doma padlo s Kbely 0:2.

"Další z řady zápasů, který nám hrubě nevyšel a po zbytečné chybě na konci prvního poločasu jsme soupeři darovali vedení. Druhý poločas jsme se snažili tlačit, ale bez šancí, a navíc nás soupeř z brejku ještě jednou potrestal. Momentálně se nám nedaří a jediná cesta, jak z toho ven, je pracovat dále a věřit, že to brzy prolomíme," zhodnotil zápas kouč Josef Prokeš.

"Utkání kluci odmakali, měli jsme z brejků možná ještě dvě až tři šance, ale i tak je výsledek skvělý a odměnou nám jsou tři body. Díky všem, fandům za opět skvělou podporu," těšilo kbelského Martina Haniaka.

Ani v šestém zápase sezony se první výhry nedočkaly Třeboradice. Tentokrát doma padly s Kunraticemi 0:3. "Bylo to špatný, bylo to bez pohybu, vůbec jsme nehráli. Neběhali jsme, soupeř byl ve všem lepší, za celých devadesát minut jsme si nevytvořili jedinou šanci, možná ze standardky, kdy jsme dali tyčku. Ale jinak jsme neměli vůbec nic. Ztrácíme jednoduché balony nenahrajeme si. Bylo to špatný. Musíme něco změnit. Uvidíme, co to bude," nehledal výmluvy trenér Jan Novák.

Pražský přebor, 7. kolo

ČAFC - Vyšehrad 1:5 (48. Šíma - 1. Krivosheev, 4. Krivosheev, 15. Heřman, 58. Krivosheev, 80. Šrejber), Spoje - Kolovraty 4:1 (27. Baisa, 72. Verner, 79. Jimmy, 90+2. Baisa - 19. Hynek), Aritma B - Kbely 0:2 (38. z pen. Panýrek, 78. Panýrek), Střešovice - Žižkov B 3:1 (27. Vodrážka, 40. Rek, 80. Máče - 10. Benes), Třeboradice - Kunratice 0:3 (33. Jůzek, 49. Nwogu, 90. Klimuk), Dukla Jižní Město - Motorlet B 2:1 (48. Kotlík, 68. Novák - 51. Veselý), Zličín - Uhříněves 3:0 (47. Ondrejka, 84. Hák, 90. Merta), Dolní Chabry - Dubeč 1:3 (66. Veselý - 10. Hrobník, 73. Duda, 84. Plášek)