Rezerva Aritmy dala základ svému vítězství už v první půlhodině utkání, kdy vedla po trefách Trenkwitze s Bedrnou 2:0. Po přestávce pak daly výsledku konečnou podobu Pavlovský s Havlíčkem.

"Zápas nám výsledkově vyšel přesně tak, jak jsme si přáli. Herně nám vyšel úplně stejně. Již od srazu bylo na celém mužstvu vidět, že to chce uhrát za každou cenu a dle toho k zápasu kluci přistoupili. Od úvodních minut jsme byli aktivní a snažili se hrát to, co nás zdobilo po většinu sezony. Za tento zápas patří klukům velké poděkování, ale stále máme před sebou odvetu, na kterou se musíme opět stoprocentně připravit," hodnotil pro web Pražského fotbalového svazu kouč vítězů Josef Prokeš.

Na straně Uhříněvsi panovalo pochopitelně rozčarování. "Výsledek je jednoznačný a odpovídá složení týmů na hřišti. Nás hned v úvodu oslabilo zranění Martina Kovaříka, následně jsme dvakrát hloupě inkasovali. Ve druhé půli se pak soupeř ještě dvakrát krásně prosadil a rozhodl o naší vysoké prohře. Bohužel na nás v baráži vyšel soupeř, který výrazně překračuje kvality A třídy," uznal.

SK Aritma Praha B – SK Čechie Uhříněves 4:0 (2:0)

Branky: 23. Trenkwitz, 28. Bedrna, 62. Pavlovský, 81. M. Havlíček. Rozhodčí: Jakl – Wulkan, Tikal. Žluté karty: 5. Záhoř, 50. Trenkwitz, 81. M. Havlíček, 82. Bedrna – 52. Chadim, 55. J. Svoboda, 70. Kříž, 79. Peterka. Červená karta: 87. Trenkwitz (Aritma). Diváků: 404.

Aritma B: Roub – Záhoř, Bedrna, Škoch, Löffler – Kortiš (63. V. Musil), J. Mareš, Pavlovský (76. M. Havlíček), Jakoubek (90. Hagino) – Trenkwitz, Tošnar (76. Dragošek). Trenér: Josef Prokeš.

Uhříněves: Jevčák – Vácha (84. Bobek), Podvín, Kovařík (8. Peterka), P. Hrubý – Chadim – Aust, Vaněk, Mazanec (75. Nejeschleba), Kříž (84. Seniv) – J. Svoboda. Trenér: Martin Svoboda.

Podívejte se na sestřih barážových gólů:

| Video: Youtube

V Královicích padalo hodně gólů až po změně stran. Do šaten se šlo za stavu 1:1, když nejprve domácí Trnka otevřel skóre z penalty a vzápětí srovnával kunratický Nwogu. Ten se trefil i na startu druhé půle a když se k němu brzy přidal i Stýblo, rázem hosté vedli o dva góly. Kučera vrátil domácí zpět do hry, v první minutě nastavení dával na 2:4 opět Stýblo. Královičtí ještě stihli snížit na konečných 3:4 po gólu Lády.

"Gól z poslední akce utkání nám dal naději do odvety. Ovšem přístup některých hráčů se mi vůbec nelíbí a pokud nebudeme plnit úkoly, které jsou dány před zápasem a budeme se chovat tak, že se nám nemůže nic stát, tak nás muže porazit i tým z B třídy. Hráči si sami musí uvědomit, o co a za jaký klub hrají. Královice jsou v přeboru již nějakou dobu a zrovna já bych nechtěl být u toho, kdy by se tato soutěž měla opustit. Hráči si musí sami sáhnout do svých hlav. Do odvety půjdeme samozřejmě s tím, že se pokusíme ještě zabojovat, správně si musíme nastavit hlavy. Bohužel na výkonech některých hráčů je vidět těžká deka," poznamenal kouč Královic René Ollé.

"Věděli jsme, že to pro nás bude velmi těžké utkání a také tomu začátek odpovídal, kdy se náš tým hledal a zvykal si na přeborové prostředí, i když týmu, který sídlí na spodních příčkách. Utkání bylo o gólech, o chybách, hře nahoru-dolů. Pro nás byl psychickou podporou obrat ve skóre v náš prospěch jen s trochou zklamání, že nás soupeř ihned potrestal a pořád dotahoval. Poločas celé baráže je za námi a nyní se musíme připravit na druhý, který nebude o nic lehčí," doplnil jej kunratický kouč Ondřej Hatina.

TJ Sokol Královice – SK Slovan Kunratice 3:4 (1:1)

Branky: 24. Trnka z penalty, 67. K. Kučera, 90.+3 Lády – 30. a 47. Nwogu, 62. a 90.+1 Stýblo. Rozhodčí: Štěrba – Stěhule, Pauer. Žluté karty: 10. V. Hruška – 23. Holas, 90. Dratva, 90.+2 Řezáč. Diváků: 360.

Královice: Drahorád – Šemro, V. Hruška, Lády, Síkora – Vacík – K. Kučera, Leibl, Semančík, Staněk (46. Janoušek) – J. Svoboda. Trenér: René Ollé.

Kunratice: Valašík – Holas (66. D. Jíra), Hudzieczek, Řezáč, Kadla – Stýblo, Bělčický, Freiman, Begič – Nwogu (89. Dratva), Přibyl. Trenér: Ondřej Hatina.

Z přeboru sestoupily dva nejhorší celky, Podolí s Braníkem, nahradili je vítězové 1. A třídy ze Kbel a Dubče. Změna se udála i na opačném pólu tabulky - Přední Kopanina postoupila do divize, ze které naopak zpět do přeboru sestoupily Spoje. Bude v nové přeborové sezoně hned pět nových celků? Barážové dvojzápasy tomu zatím napovídají. Rozhodne se v sobotu dopoledne…