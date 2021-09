Dukla totiž porazila rezervu Motorletu 5:2 a protože Admira B vyhrála víkendový šlágr v Královicích 2:1, je situace na špičce tabulky taková, že Dukla vede před béčkem Admiry díky lepšímu skóre a Královice jsou na třetí příčce o dva body zpět.

Zápas Dukly s Motorletem se pro favorita vůbec nevyvíjel dobře. Hosté v první půli dvakrát vedli, ale domácí dokázali vždy srovnat a po přestávce korunovali svou převahu třemi góly.

„Pro nás to byl docela katastrofální vstup do zápasu, dvakrát jsme umožnili soupeři jít do vedení. Asi rozhodující pro vývoj zápasu byl vyloučený hráč Motorletu, kdy náš hráč Březina skončil s roztrženým obličejem. Pak už to bylo na nás, jestli využijeme chytrost a zkušenost, jestli se dokážeme prosadit v přesilovce. Tentokrát se nám to povedlo, navýšili jsme skóre a zápas jsme dohráli,“ okomentoval utkání kouč aktuálního přeborového lídra Josef Světlík.

Trenér Motorletu Jan Rajnoch, bývalý reprezentant, byl z výkonu svých svěřenců na maximální míru vytočený. „Po minulém zápase jsem klukům věřil, že to nejhorší máme za sebou a odrazíme se k lepším zítřkům. Bylo vidět, že jsem se šeredně mýlil, jsme zase tam, kdy jsme byli. Takhle to nemůže fungovat. Jestli kluci nebudou akceptovat pokyny, budou mít takovou nezodpovědnost, to je šílený. Od obutí hráčů, po bojovnost, souboje. Co jim říkáme je pak na hřišti úplně obráceně,“ neskrýval rozčarování.

„Dáme v první minutě gól a já se ani neraduju, protože vidím, že to není dobrý. Kluci asi nevěří, když jim něco říkáme, jak hraje Dukla, jaké má hráče, že jenom naše maximální koncentrace může vést k dobrému výsledku. Jsem strašně zklamaný, že nevím, kde mám brát sílu, aby my kluci věřili. Musíme to řešit,“ dodal.

Pelikán překonal oba gólmany

Admira B vedla v Královicích po první půli 1:0 a ve druhé hrál hlavní roli záložník Timothy Pelikán. Nejprve vlastním gólem srovnal a dvě minuty před koncem vítězným gólem, tentokrát do správné branky, šlágr rozhodl.

„Poprvé v zápase se mi stalo, že jsem dal gól oběma brankářům, doufám, že tohle už si do budoucna odpustím a bude to padat jen na té správné straně,“ smál se Pelikán.

Na opačném konci tabulky není nic nového. Trápení Třeboradic, Uhelných skladů, Vyšehradu B a Újezdu nad Lesy pokračuje a jmenovaná čtyřka bude muset hodně rychle zabrat.