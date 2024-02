Zvučná posila! Na Julisku přestupuje zkušený záložník Jakub Hora

Fotbalisté Dukly chtějí bojovat o návrat do nejvyšší soutěže a pomoct by jí mohla možná doposud nejzvučnější posila, která během aktuální zimní přestávky do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zamířila. Na Julisku totiž přichází zkušený dvaatřicetiletý záložník Jakub Hora, který na podzim působil v prvoligových Českých Budějovicích.

