/FOTOGALERIE/ V prvním kole nové sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY prohráli fotbalisté Viktorie Žižkov gólem v samotném závěru. O týden později se jim "povedlo" to samé. Měnil se jen soupeř a výsledek. Po prohře 1:2 v Holicích s Prostějovem prohráli Pražané doma v neděli dopoledne dobře rozehraný zápas s Příbramí 2:3.

Fanoušci Žižkova se rozloučili s Igorem Súkenníkem. | Video: Deník/Michal Káva

Nastoupily proti sobě týmy, které v úvodním kole prohrály, tak bylo jasné, že budou mít všichni velikou motivaci to změnit. Za vydatného deště se ale na defenzivu příliš nedbalo a oba celky se hnaly dopředu. Poprvé žižkovské tribuny zajásaly už po sedmi minutách, kdy se před brankou prosadil Petrák.

Pak přišly situace, které mohly zápas zlomit na stranu domácích… Rosa se hnal sám na brankáře, neuspěl, Hönigova dorážka letěla nad. Budiž, taková šance se dá zahodit… pak ale přišel faul brankáře Melichara na Batioju a penalta… tu ale kapitán Jirásek kopl bídně a Melichar neměl problém míč vyrazit. Za stavu 2:0 se mohl zápas vyvíjet úplně jinak, na "kdyby" se ale nehraje. V těchto minutách ale Žižkov zřejmě zahodil vítězství.

Ve 31. minutě bylo srovnáno. Po centru Hušbauera do šestnáctky všechny přeskočil Jahič a na jeho hlavičku se natahoval Kotek marně.

Na straně domácích to ale chuti neubralo a o dvě minuty později Viktorka znovu vedla. Mulememu srazili povedenou střelu obránci na roh a po něm se prosadil Batioja.Už to vypadalo, že se půjde do šaten za stavu 2:1, ale pět minut před poločasem se po povedené kombinaci trefil Vott a bylo srovnáno.

Druhý poločas přinesl ještě pohlednější fotbalovou podívanou a zejména domácí hráči byli aktivní v útočení. Ale selhávali v koncovce a kýžený gól nepřicházel. Batioja hlavou těsně minul, Řezáčovou střelu srazili obránci, Štrombachův centr se snášel k tyči, Melichar jej ale dokázal vyškrábnout.

A tak udeřilo na druhé straně… po chybě obránce se do šance dostal Nečas a sám před brankářem nezaváhal - 2:3!

"Zápas se mi hodnotí smutně, podruhé za sebou jsme dostali v závěru gól," začal své hodnocení žižkovský kouč Michal Horňák. "Zase jsme byli po celé utkání lepším týmem. Soupeř vystřelil třikrát na bránu a dal tři góly. I statistiky mluví pro nás, ale to vítězství nepřinese," pokračoval.

S hrou dopředu nebyl u jeho svěřenců problém. "Musíme zapracovat na defenzivě. Doma dostat tři góly není v pořádu. Na druhé straně za celých devadesát minut nemůžu nic zkritizovat. Nasazení a způsob hry, tak přesně jsme proti Příbrami chtěli hrát. Být aktivní, tlačit soupeře, většinu zápasu se nám to dařilo, byli jsme aktivnější, ale bohužel se štěstěna zase otočila zády," dodal Horňák.

Žižkov - Příbram 2:3 (2:2)

Branky: 7. Petrák, 33. Batioja - 32. Jahič, 40. Vott, 88. Nečas. Rozhodčí: Petřík - Kotalík, Cichra. ŽK: Petrák, Březina - Dudl, Antwi, Nsunzu. Diváků: 1121.

Žižkov: Kotek - Richter, Březina, Kozojed - Petrák - Řezáč (79. Finěk), Hönig (89. Voltr), Rosa (79. Štrombach), Jirásek (64. Sixta), Muleme - Batioja.

Příbram: Melichar – F. Matoušek, Jahič, Fišl – Vott (66. Vokřínek), Hušbauer (85. Krch), Sunzu (85. Biricz), Dudl, Antwi (66. Jandera) – Wágner, Nečas (90+3. Nkwinga).