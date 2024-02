Žižkov zahájí jarní boje o záchranu v Líšni. Jsme připraveni, hlásí trenér

Fotbalisté žižkovské Viktorky budou mít v jarní části druhé nejvyšší soutěže co napravovat. Přezimovali totiž na předposlední příčce tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se stejným bodovým ziskem jako poslední Prostějov. Vedení klubu angažovalo nového sportovního manažera Pavla Hoftycha, ten pak přivedl nového kouče Marka Nikla. A společně se všichni pustili do formování kádru na náročné jaro. To začnou v sobotu na hřišti Líšně.

Z utkání Tipsport ligy Vlašim - Žižkov. | Video: Deník/Michal Káva