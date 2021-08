Jako noc a den. Týmy Sparty B a Žižkova prožívají naprosto odlišný vstup do sezony. Mladí sparťané vyhráli první dva zápasy, žižkovští hráči naopak prohráli. A v dalších dvou kolech si to oba celky prohodily. Navíc po dvou výhrách s nulou sparťanská rezerva inkasovala v posledních dvou bitvách šest gólů.

„Byla to pro nás opět dost smolná porážka. Ze začátku jsme měli více ze hry, přičemž jsme měli tři vyložené šance. Svou hru jsme hráli i poté, co šli hosté do vedení,“ hodnotí prohru 0:3 trenér Sparty Michal Horňák.

Podruhé ze čtyř kol dohrával jeho tým v deseti. Tentokrát byl vyloučen Ryneš za zakopnutí míče a následné druhé žluté kartě. „To byl zlom,“ má jasno Horňák. „Šlo o obrovské selhání. Je možná dobře, že se mu to stalo v tomto věku a v této soutěži. Kdyby se to stalo v první lize, tam by se to už řešilo jinak,“ míní.

Na straně hostů vládla pochopitelně spokojenost. Po dvou prohrách se Žižkov zvedá a daří se mu i střelecky. Proti B týmu Letenských se prosadil i přes brankáře áčka Heču.

„Výhra se rodila těžce. Respektovali jsme sílu soupeře, jde o pohyblivé mužstvo, prakticky celý zápas hraje ve sprintu,“ chválí žižkovský kouč David Oulehla mladíky ze Sparty.

„Vstup se nám nepovedl, pustili jsme soupeře do několika šancí a tehdy nás podržel brankář Soukup, to bylo hodně důležité, podal výborný výkon. Pomohli jsme si standardkou, dotáhli jeden brejk a zápas jsme měli tam, kde jsme ho potřebovali mít. Klíčové pak bylo hloupé vyloučení sparťanského hráče,“ dodává.

Dukla hostila na Julisce Chrudim v pozici lídra tabulky a toto postavení si chtěla udržet. Od začátku hrála aktivně a Buchvaldek po perfektní výzvě Fábryho otevřel po čtvrt hodině hry skóre. Hosté sice dokázali snížit, ale rozhodující pasáž přišla těsně před koncem poločasu. To se totiž domácí trefili hned dvakrát „do šatny“, když se prosadili Peterka s Kozlem. A když se krátce po návratu na trávník trefil Faleye, bylo rozhodnuto.

„Měli jsme slušný vstup do zápasu, kdy se nám podařilo i skórovat. Pak nás přibrzdilo vyrovnání, ale skvěle jsme zvládli závěr půle a přidali dvě branky,“ říkák utkání trenér Dukly Bohuslav Pilný.

„V kabině jsme si řekli, že chceme být dál aktivní. Tušili jsme, že potřebujeme dát ještě jeden gól. Nelíbilo se mi, jak jsme závěr dohrávali, ale jinak jsem spokojený. Vítězství nám chutnají, je to znát na atmosféře v kabině. Ale nepřeceňujeme to, jsme pořád na začátku,“ uklidňuje přehnaný optimismus.

Dukla – Chrudim 4:1 (3:1)

Branky: 13. Buchvaldek, 42. Peterka, 45. Kozel, 50. Faleye – 31. Hašek. Rozhodčí: Dubravský – Bureš, Líkař. ŽK: Peterka, Fábry – Průcha, Kesner. Diváků: 525.

Dukla: Rada – Barac, Piroch, Kulhánek, Ruml – Peterka (83. Kovernikov), Cienciala (68. Kozma), Kozel (68. Bin) – Faleye, Buchvaldek (83. Kott) – Fábry (77. Pázler).

Sparta B – Žižkov 0:3 (0:2)

Branky: 16. Súkenník, 26. a 63. Batioja. Rozhodčí: Dorušák – Dohnálek, Lakomý. ŽK: Ryneš, Sejk, Patrák, Vitík – Batioja, Zeman, Soukup. ČK: 42. Ryneš (Sparta). Diváků: 835.

Sparta: Heča – Gabriel (72. Tvaroh), Piško, Vitík, Suchomel – Pudhorocký (59. Dudl), Jonáš, Ryneš, Patrák (72. Šimáček) – Sejk (67. Turyna), Drchal (67. Kozák).

Žižkov: Soukup – Řezáč (21. Koželuh), Březina, Gabriel, Muleme – Sixta (61. Richter), Súkenník – Bazal, Petrlák (61. Zeman), Nabiyev (86. Hossam) – Batioja (86. Fawzy).

Další výsledky: Příbram – Varnsdorf 2:2 (29. Vávra, 49. Pilík – 9. Lauko, 72. Dordič), Ústí n. L. – Prostějov 1:1 (74. Chodora – 45+3. Kušej), Vyškov – Táborsko 0:1 (87. z pen. Tijani), Vlašim – Líšeň 4:1 (41. Višinský, 47. Zlatohlávek, 52. Alijagič, 90+2. Janda – 32. Rolinek), Brno – Jihlava 4:0 (13. 29. 50. a 70. Řezníček), Třinec – Opava hraje se v úterý