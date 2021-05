Toho se chytili hlavně v Chrudimi, kde padlo osm gólů. Pět z toho vstřelil Žižkov, který se po výhře 5:3 udržel na čtvrté příčce. Podruhé v řadě remizoval Vyšehrad, tentokrát si na Strahově podělil body s Jihlavou po výsledku 2:2. Dukla prohrála v Ústí nad Labem těsně 0:1 a šlo o její čtvrtou prohru za sebou.

Žižkovští v Chrudimi vyhráli poločas 4:1 a zdálo se, že je nic nezastaví. Ovšem domácí po přestávce snížili na rozdíl jediného gólu a z jasného duelu bylo drama. „Začátek nám vyšel, ale dvěma standardkami jsme Chrudim sami vrátili do zápasu a zkomplikovali si to. Kdybychom proměnili naše šance, mohlo to být víc v klidu. Jsem rád, že to tam klukům padlo. K pěti gólům jsme mohli klidně další tři čtyři přidat. Výsledek je to ale samozřejmě skvělý,“ poznamenal Jan Filip, asistent trenéra Davida Oulehly.

O osudu Vyšehradu bylo rozhodnuto již před několika týdny, ale každý bod na závěr sezony potěší. Po remíze s Blanskem „Šemíci“ neprohráli ani s Jihlavou. Hosté dvakrát vedli, Pražané dokázali vždy srovnat.„Za náš výkon ve druhé půli jsme si bod zasloužili. Před zápasem jsme vnímali odhodlání kluků, že chtějí nejen bodovat, ale konečněi vyhrát,“ přiznal Ondřej Švejdík, asistent vyšehradského kouče Jaroslava Klímy. „Zbývá nám poslední vystoupení na Dukle a byli bychom rádi, aby si kluci alespoň jednou na jaře užiliv kabině vítězný pokřik po utkání,“ přál si.

Právě Dukla odehrála jeden z nejnepovedenějších zápasů pod novým trenérem Bohuslavem Pilným. V Ústí nad Labem selhala v koncovce.„Ta to rozhodla,“ potvrdil Pilný. „Je to pro nás čtvrtá porážka v řadě, kterou beru na sebe. Chci se fanouškům omluvit. Chápu, že jim Dukla letos moc radosti nepřináší. Vytížili jsme v posledních zápasech více hráčů, abychom je viděli v akci. To byl důvod, proč jsme často nepostavili to nejsilnější,“ vysvětloval.

Chrudim - Žižkov 3:5 (1:3)

Branky: 43. Řezníček, 54. Hašek, 74. Rybička - 11. Zoubele, 25. a 45. Mashike, 42. Diviš, 55. Nabijev. Rozhodčí: Vojkovský - Horák, Černojevič. ŽK 3:2. Žižkov: Soukup - Řezáč, Žežulka (87. Hušek), Pudil, Muleme - Sixta, Súkenník - Diviš, Zoubele (75. Richter), Nabiyev (71. Bezdička) - Mashike.

Ústí nad Labem - Dukla 1:0 (1:0)

Branka: 35. Jiránek. Rozhodčí: Krejsa - Leška, Novák. ŽK 4:4. Dukla: Rada – Barac, Piroch, Kovernikov, Trávníček (83. Kozel) – Peterka, Krunert (62. Bin), Doumbia (76. Kott), Buchvaldek (62. Hadaščok) – Fábry (76. Ayong), Šebrle.

Vyšehrad - Jihlava 2:2 (0:1)

Branky: 67. Suchan z pen., 87. Egert – 44. Arroyo, 84. Červ. Rozhodčí: Ulrich – Líkař, Vyhnanovský. ŽK 4:1. Vyšehrad: Otáhal – Procházka, Egert, Stropek, Schneider (53. Vaněk) – Alexandr – Drobílek, Suchan (80. Vejvar), Kříž – Jakab (46. Hezoučký), Vojta (53. Kubeš).

Další výsledky: Hradec Králové - Líšeň 1:1 (0:1), Prostějov - Varnsdorf 0:0, Táborsko - Vlašim 1:0 (1:0), Třinec - Blansko 2:0 (2:0).

Příští kolo (poslední), neděle 30. května od 15.00: Varsndorf - Ústí nad Labem, Blansko - Prostějov, Líšeň - Třinec, Jihlava - Chrudim, Žižkov - Táborsko, Dukla - Vyšehrad, Vlašim - Hradec Králové.