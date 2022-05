„V prvním poločase bylo na naší straně několik nepřesností a byla cítit i jemná nervozita. Obraz druhého poločasu byl podle našich představ. Pěkně jsme vyrovnali, ale Opava dala krásný gól na 2:1. Škoda, že rozhodčí přehlédl naprosto jasnou ruku na začátku zápasu, kdy měla být penalta, pak by se celý zápas mohl odvíjet jinak," řekl kouč B týmu Sparty Michal Horňák.

Žižkov je stále poslední. Z posledních pěti zápasů prohrál jediný, což nevypadá na první pohled špatně, ale na radost z vítězství čeká už nekonečných 24 zápasů.

Po nedělní remíze 1:1 s Prostějovem ale fanoušci hráče do šaten vyprovodili potleskem. Za bojovný výkon si to zasloužili."Za první půli nás ale měli odměnit spíše pískotem," začal žižkovský kouč Zdeněk Koukal. "Zase jsme dostali naivní gól, ale to je pořád dokolečka. Prostějov přijel s uspávacím fotbalem a místo toho, abychom na ně vlítli, usneme s nimi," pokračoval.

"Radost mám z fanoušků. Povzbuzují nás 90 minut, musím před nimi smeknout, pořád fandí, nezabalili to. Hráči jim to musí vrátit vítězstvím, prostě musí. Mají na to dva zápasy," dodal Koukal.

Sparta rivalům nepomohla. Slavia i přes výhru ztrácí na Plzeň stále dva body

Zápas Brna s Duklou přinesl góly až po přestávce. Krátce po změně stran se prosadil Hladík a domácí byli aktivnější. V závěrečné desetiminutovce přidal pojistku Endl, o čisté konto připravil Berkovce v nastavení snížením na konečných 2:1 Pázler.

"Brno vyhrálo zaslouženě, celý zápas bylo nebezpečnější. Domácí měli spoustu standardek a znovu jsme z toho dostali gól. Museli bychom předvést větší kvalitu a lepší řešení některých situací, abychom tady mohli uspět. Brno má bezesporu velkou kvalitu, postupuje po zásluze," uznal kouč Dukly Bohuslav Pilný.

Další kolo se hraje už ve středu. Dukla hostí Vlašim, Sparta B hraje na hřišti Líšně a Žižkov míří k Táborsku.