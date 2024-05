O záchranu bojující Viktorie Žižkov, proti nim podzimní lídr druhé nejvyšší soutěže a v té době za vedoucí Duklou o bod druhý tým tabulky. Papírové předpoklady mluvily jasně ve prospěch Vyškova, ale nadšeně bojující Žižkovští nakonec vybojovali veledůležité body za vítězství 3:2. Vítěznou trefu obstaral pět minut před koncem Sodoma a Pražané připsali třetí domácí výhru v řadě.

22. kolo F:NL Žižkov - Kroměříž 3:2. Pozápasová děkovačka fanoušků. | Video: Deník/Michal Káva

Vrásky na čele měl žižkovský trenér Marek Nikl ještě před úvodním hvizdem. Při rozcvičce se zranil Divíšek a nahradit ho musel Tregler. Navíc na konci zápasu musel pro zranění odstoupit Kovinič.

"To je nejčernější kaňka na zápase. Kovi si zranil koleno, doufám, že to nebude nic vážného. Tregi, který musel zaskočit za divocha, je zkušený hráč zápas zvládl velmi dobře. Doufám, že se kluci brzy uzdraví a budou moct hrát dál," přeje si žižkovský kouč Marek Nikl.

Úvodní minuty zápasu patřily jeho svěřencům. Nejprve Jirásek pořádně protáhl gólmana Borka, vzápětí ho překonal Sodoma, ale praporek rozhodčího signalizující ofsajd překazil domácím fanouškům radost.

Té se dočkali až ve 20. minutě, kdy se po nacvičeném rohovém kopu prosadil pěknou střelou Klusák. O jedenáct minut později srovnal z penalty Krollis, ale nerozhodný stav platil jen chvíli, vzápětí Žižkovští opět vedli, po dalším rohu poslal míč do sítě Batioja.

Hned z dalšího protiútoku mohl náskok navýšit Richter, opět se ale zaskvěl Borek a do šaten se tak šlo za stavu 2:1. A ten po změně stran nevydržel dlouho, v 52. minutě zapomněli obránci na Baya a ten hlavou vyrovnal.

Vyškovský tým pak oslabil střelec jeho prvního gólu Krollis. Během osmi minut dostal dvě žluté karty a domácí měli k dispozici půlhodinovou přesilovku. Tu využili hned po deseti minutách, podruhé v utkání ale Sodomova trefa neplatila pro ofsajd. Domácí se hádali s rozhodčím, jelikož se zdálo, že žižkovského útočníka poslal dopředu vyškovský obránce, hrálo se ale dál za stavu 2:2.

Zápas gradoval, nervy pracovaly… a v 85. minutě se trefil Sodoma potřetí v utkání. Poprvé regulérně a radost žižkovských hráčů i jejich fanoušků explodovala naplno.

"Pro nás to jsou velmi důležité body, zápas jsme chtěli zvládnout. To se nám povedlo, dali jsme dohromady pět gólů a měli další šance. Byl to zajímavý zápas, kdybych byl fotbalovým fanouškem, chodím na fotbal jen na Žižkov," usmíval se trenér Marek Nikl.

"Výkon byl dobrý, šancí jsme měli i na více branek," pokračoval a pochválil i tradičně skvělé fanoušky. "Byli skvělí. Takový vývoj zápasu je musel dostat do varu. Podporovali nás celý zápas, děkujeme jim," vzkázal.

Žižkov - Vyškov 3:2 (2:1)

Branky: 20. Klusák, 33. Batioja, 85. Sodoma - 31. Krollis z pen., 52. Bayo. Rozhodčí: Pechanec - Hádek, Malimánek. ŽK: Medýnský (asistent trenéra) – 6. Aberkane, 14. Mafwenta, 49. Ab. Sylla, 56. Krollis. ČK: 64. Krollis (Vyškov). Diváků: 1432.

Žižkov: Bajza - Richter, Broukal, Divíšek, Klusák - Petrák, Jirásek - Prošek (87. Muleme), Sixta (73. Rosa), Batioja - Sodoma (87. Kovinič, 90+2. Hönig).

Vyškov: Borek - Ilko, Straalman, Krollis, Fomba (87. Schön), Svoboda (76. Diallo), Mafwenta (46. Němeček), Eneme (44. Bayo), Aberkane (46. Delferriere), Sylla, Musa.