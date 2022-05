Žižkovská labutí píseň potěšila fanoušky

Patnáctého srpna loňského roku vyhrál Žižkov naposledy. Tehdy porazil na Strahově sparťanské béčko 3:0… pak přišlo dlouhé pětadvacetizápasové čekání na další úspěch. A ten přišel až při poslední možnosti sezony.

Líšeň přijela s jasným úkolem – pokud vyhraje, má jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Po prvním poločase platil bezbrankový stav, hned s nástupem do toho druhého se hosté dostali do vedení, když se prosadil Ulbrich a zdálo se, že favorit uspěje. Ovšem hned po minutě srovnal Bazal a pak se během tří minut prosadili Voltr s Novákem. Na tento úder už hosté zareagovat nedokázali a museli překousnout hořkou porážku.

„První poločas jsme odehráli dobře, ale nedotlačili šance,“ hodnotil žižkovský kouč Zdeněk Koukal. „Do druhé jsme ale vstoupili špatně, i když jsme hráče o přestávce upozorňovali, že na nás soupeř vlítne,“ pokračoval.

Po vedoucím gólu hostů bylo důležité, že přišlo okamžité vyrovnání. „Pomohlo nám to. Sice to byla nepovedená střela na tramvaj, která se odrazila od břicha, ale dřív jsme takové góly dostávali, tentokrát se to otočilo. Líšeň pak kousala, ale my z toho paradoxně dali dva krásné góly,“ dodal Koukal.

Deváté místo Dukly odnesli odvoláním trenéři

Fotbalisté Dukly završili sezonu po remíze s Vyškovem na deváté příčce. A to není něco, s čím by bylo vedení klubu z Julisky spokojené. Hned po zápase se domluvilo s hlavním trenérem Bohuslavem Pilným i jeho asistentem Vítem Vrtělkou, že dál už pokračovat nebudou.

Ale zpět k zápasu. Pilný dal příležitost mladíkům a ti se mu odměnili aktivním bojovným výkonem. Bylo vidět, že ani jeden z týmů nemá co ztratit a diváci sledovali hodně otevřený ofenzivní fotbal, kterému chybělo jen více gólů. Po hodině hry otevřel skóre domácí Kanakimana, čtyři minuty před koncem dal výsledku definitivní podobu Kozel.

„Soupeř by si asi zasloužil vyhrát. Dal několik tyčí,v útoku byl nebezpečný a při nás stálo štěstí. Na druhou stranu jsme prohrávali, ale zápas jsme nezabalili a dokázali v závěru vyrovnat. Myslím, že můžeme být spokojeni s bodem. I vzhledemk tomu, že jsme v sestavě dali příležitost klukům, kteří hráli teprve druhý nebo třetí zápas v soutěži,“ řekl k utkání Bohuslav Pilný.

Sparta B má za sebou povedenou sezonu

Rezervní tým sparťanů skončil v tabulce pátý. To je pro strahovské mladíky mezi profíky dobrý úspěch, ale mohlo to být i lepší. Během jara atakovali vedoucí Brno, během posledních šesti zápasů sezony ale nevyhráli ani jednou a proto ten propad.

„Hráči si dokázali, že obstojí v náročné soutěži a jsou nároční hlavně sami na sebe. Já osobně hodnotím celý ročník jako úspěšný. Důkazem jsou i jména jako Vitík, Vydra nebo Suchomel, kteří nastupují v áčku. Sejk, který hraje ligu v Teplicích. Tito hráči tu s námi odehráli dost zápasů v průběhu sezony. U nich se prokázala důležitost celého béčka pro Spartu,“ řekl trenér Petr Janoušek, který po přesunutí šéfa Michala Horňáka ke sparťanskému áčku dokončil s béčkem sezonu.

„Vstup do utkání byl opět takový nevýrazný, jako ve středu v Líšni, se spoustou nevynucených chyb. Postupem času jsme se zlepšovali a ač jsme měli převahu, tak výraznější šance jsme si nevypracovávali. Chválím přístup hráčů, kteří to odmakali, ale stále se máme co učit, co zlepšovat a musíme se vyvarovat banálních chyb,“ dodal Janoušek.