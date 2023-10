/FOTO, VIDEO/ Fanoušci žižkovské Viktorky oslavili v neděli dopoledne velký den. Jejich milovaný klub oslavil 120. výročí založení. Připraven byl bohatý doprovodný program, tou nejdůležitější částí pak bylo derby se Spartou B. Zápas jedenáctého kola druhé nejvyšší soutěže nakonec před vyprodanými tribunami skončilo dělbou bodů 1:1.

Zápas začal hodně pěkným šokem. Už po pár minutách se totiž špatně domluvili žižkovští obránci Tregler a Kozojed, srazili se hlavami a s krvavými šrámy byli ošetřováni za čárou. Krátké oslabení ale domácím vůbec nevadilo, protože i v osmi hráčích v poli dokázali vstřelit úvodní gól, když se po individuální akci prosadil Prošek.

"Vůbec to nevypadalo dobře. Oba mají sešité čelo a budeme doufat, že se do příštího zápasu dají dohromady. Byla to nešťastná náhoda, nekomunikovali spolu. Paradoxně jsme i s osmi hráči v poli dali vedoucí gól," řekl k divokému úvodu žižkovský kouč Michal Horňák. Ten musel Treglera vystřídat ihned, Kozojeda až o přestávce.

Ve zbytku první půle byli aktivnější hosté a zaslouženě srovnali, když se ve 34. minutě prosadil Holoubek.

Po změně stran zapnuli domácí hráči na vyšší obrátky a obrana Sparty měla plné nohy práce. Tlak Žižkova narůstal, ale Surovčík v brance sparťanské rezervy se překonával. Nejprve zlikvidoval střelu Proška, poté i Rosy, ten pak v 65. minutě napálil z trestného kopu tyč. Po této akci se domácí dožadovali penalty po zákroku na Höniga, ale píšťalka mlčela.

Ozvala se pak v 76. minutě, kdy po souboji Ševinského s Batiojou sáhl pro sparťanského stopera dost přísně pro červenou kartu. Z následného trestného kopu to zkoušel Jirásek, Surovčík ale opět výborně zasáhl.

Fanouškům pořádně zatrnulo v samotném závěru, kdy se dostal sám před brankáře Schánělec, Kotka ale prostřelit nedokázal.

"Sparta byla v prvním poločase lepší, my se zlepšili ve druhém. Mohli jsme to korunovat vítězným gólem, ale bod je asi adekvátní. Děkujeme lidem, že jich přišlo tolik, v takové atmosféře se hraje výborně. Teď pojedeme na hřiště vedoucího Žižkova a chceme opět bodovat," dodal Michal Horňák.

Žižkov v rámci oslav 120. výročí založení remizoval s béčkem Sparty 1:1.Zdroj: Deník/Michal KávaTen v roli trenéra sparťanského B týmu působil ještě na podzim minulé sezony, pak ho nahradil Petr Janoušek. "Derby se vším všudy. Žižkov byl na nás velmi dobře připravený, ze začátku jsme tahali za delší konec, poté nás vyškolil Prošek. Věřil jsem, že utkání otočíme, ale soupeř byl zkušený a ta červená karta nás také trochu přibrzdila. Ve druhém poločase už to nebyl ten výkon, který bych očekával. Zápas asi zaslouženě dopadl remízou," řekl k utkání.

Žižkov - Sparta B 1:1 (1:1)

Branky: 11. Prošek - 34. Holoubek. Rozhodčí: Zaoral - Dohnálek, Žurovec. ŽK: 29. Prošek, 36. Batioja, 71. Řezáč - 68. Mejdr, 88. Horák. ČK: 76. Ševínský. Diváků: 1990.

Žižkov: Kotek – Řezáč, Kozojed (46. Hönig), Richter, Klusák – Tregler (15. Petrák) – Prošek, Sixta (61. Jirásek), Rosa, Finěk – Batioja (85. Sodoma).

Sparta B: Surovčík – Vydra, Ševínský, Gomez – Mejdr, Horák, Holoubek (63. Kaštánek), Penxa – Ševčík (82. Hodouš), Schánělec, Hranoš (63. Mokrovics).