Na začátku tisíciletí patřili fotbalisté Viktorie Žižkov ke štikám ligy. Dvakrát za sebou získali bronzové medaile a v Poháru UEFA vyřadili i slavný Glasgow Rangers. Poté si klub zpod televizního vysílače prošel temným obdobím, korupčním skandálem, pádem do druhé ligy a po odebrání licence dokonce až do třetí.

Miloš Sazima ještě jako trenér Olympie. | Foto: zdroj Deníku

Z ní dokázal postoupit o patro výš, a když se mohlo zdát, že se Viktoria začíná stabilizovat, přestalo se jí dařit výsledkově a po podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY figuruje na poslední šestnácté příčce. „Musíme udělat maximum pro záchranu,“ hlásí sportovní ředitel Michal Dyml.

Všechno je samozřejmě o penězích. A těch se v posledních letech Žižkovu nedostává. Kvůli dluhům přišel klub málem o stadion, a hráči chtěli dokonce na jaře 2015 bojkotovat jeden mistrovský zápas.

Z nejhoršího je prý Žižkov venku, ale vyhráno stále nemá. „Nejrůznější zkazky se k nám dostávají, naši současnou finanční situaci ale momentálně nebudeme komentovat,“ nechce Dyml odkrývat pokličku. Fotbalová veřejnost tak musí stále čekat, jestli se jeden z nejtradičnějších českých klubů (první mistr historie) dokáže zvednout.

Čistka v kabině

Co se týče čistky v kabině, vzal to od podlahy. Když do ní přišel trenér Miloš Sazima na začátek přípravy, byla poloprázdná. Z podzimního kádru zůstalo pouze dvanáct fotbalistů, včetně dvou brankářů.

„Všichni víme, že se podzim nepovedl, a tak se muselo sáhnout ke změnám. Ohlásili jsme, že chceme posílit na každém postu. To platí. Kabina se změnila výrazně. Zatím máme dvě posily a další budou následovat,“ hlásí sportovní ředitel. Zmiňovanými novými tvářemi jsou Petr Rothe z Bohemians a Brazilec Bernardo Frizoni, s nímž se trenér zná ze svého předchozího působení v Olympii.

Kromě kádru se změní ještě další podstatná věc. Spolupráce se Slavií. „V tak velkém rozsahu, jako tomu bylo na podzim, byla ukončena. Hráči Slavie se v našem kádru budou objevovat i nadále, ale bude to ve výrazně menším počtu. Chceme vsadit i na kluky, co třeba už v minulosti na Žižkově působili a mají k Viktorce vztah. Věříme, že to bude správná cesta,“ přeje si Dyml.

Na záchranu ztrácí Viktorka čtyři body, a jaro tak bude velice těžké. „Potřebujeme bojovníky, charakterově vyzrálé kluky,“ dodává trenér Sazima.