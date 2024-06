/FOTO, VIDEO/ Druhý přípravný zápas proti prvoligovému soupeři během čtyř dnů odehráli fotbalisté žižkovské Viktorie. Po víkendové prohře 0:1 s Teplicemi se parta z pod televizního vysílače vydala do severočeských Břízek, kde remizovala s Jabloncem 1:1.

"Výsledek je v této fázi přípravy druhořadý, ale jsme rádi, že jsme dali silnému týmu gól a neprohráli s ním. Kluci odehráli na výborném hřišti dobrý zápas s dobrým soupeřem, takže jsme spokojení," řekl k utkání Vojtěch Šandera, asistent hlavního kouč Marka Nikla.

Skóre utkání otevřel ve třinácté minutě jablonecký Cedidla a do šaten se šlo za stavu 1:0 i přes několik nadějných žižkovských útoků. Poprvé po přestupu z Bohemians přes hlavu přetáhl červenobílé pruhy zkušený útočník Tomáš Necid a spolu s parťákem Jiřím Sodomou si dokázali vypracovat šance, oba trefili brankovou konstrukci.

"Spokojen být nemohu. Prohrávali jsme a nedali gól, i když jsme na to měli šance. Škoda, že je nedotáhneme do konce. Hráli jsme slušně, jen tomu chyběly ty góly, musíme to napravit," řekl po zápase pro klubovou kameru bývalý reprezentant a mistr ligy v Česku (dvakrát se Slavií), v Rusku (CSKA Moskva) i Polsku (Legia Varšava).

Fanoušky hlavně zajímá, v jakém zdravotním stavu na Žižkov přišel, protože poslední sezony mu komplikovala zraněná kolena. "Drží," vzkázal s úsměvem a zaklepáním na zuby fanouškům.

Podívejte se: Břevno po hlavičce Tomáše Necida:

Břevno po hlavičce Tomáše Necida. | Video: FKVŽ/Pavel Werner

Do druhého poločasu poslali trenéři obou týmů odlišné jedenáctky. V té žižkovské se ukázalo několik mladíků z dorostu a jeden z nich, Alex Wesolowsky, v 76. minutě vyrovnal na konečných 1:1. Ve spojení s tím, že na sebe navlékl kapitánskou pásku, už si na něj brousí zuby týmový pokladník.

"Bude to tisícovka," smál se do kamer. "Hrálo se mi dobře, škoda, že jsme nevyhráli, byly tam šance to otočit. S remízou s Jabloncem ale můžeme být spokojení, mohli jsme ale vyhrát," dodal.

FK Jablonec - Viktoria Žižkov 1:1 (1:0)

Branky: 13. Cedidla – 76. Weselowský.

Jablonec, 1. poločas: Hanuš – Tekijaški, Martinec, Hurtado – Cedidla, Beran, Štěpánek, Polidar – Alegue, Puškáč, Tchanturishvili. 2. poločas: Kotlín – Souček, Tekijaški, Martinec – Tchanturishvili, Nebyla, Beran (63. Melka), Cedidla (63. Karban) – Kanakimana, Velich, Hollý.

Žižkov, 1. poločas: Melichar - Broukal, Divíšek, Fišl - Rulf, Jirásek - Kozojed, Batioja, Klusák - Necid, Sodoma. 2. poločas: Slanina - Řezáč, Tregler, T. Ret, Bárta - Petrák, Wesolowsky - F. Ret, Hönig, Gembický - Toula.