Mohutným pískotem a skandováním „Zavolejte Zbrojovku" vyprovodili brněnští příznivci svůj tým po středečním zpackaném domácím šlágru třetího kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Brňané podlehli Dukle Praha 0:2, aniž by jedinkrát vystřelili na bránu soka z hlavního města.

Fotbalisté Zbrojovky (v červených dresech) prohráli ve třetím kole s Duklou Praha 0:2. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„To je prostě fotbal. Když se daří, jsou fanoušci pozitivnější, když ne, tak nás pohaní, od toho tady jsou, aby nám vynadali. Všechny nás ta prohra štve, osobně jsem naštvaný jak kráva. Kdybyste přišli do kabiny, tak vidíte, že se nikdo neusmívá,“ pravila po utkání letní akvizice Zbrojovky Roman Potočný.

Brňané se museli ve šlágru obejít bez zraněného Martina Nového, jehož nahradil Josef Koželuh. K dispozici již byl naopak nigerijský štírek Wale Musa Alli, který se dostal do hry po změně stran. To už Zbrojovka prohrávala 0:1 poté, co Dukla z první vážnější šance ve 34. minutě udeřila, když se v šestnáctce prosadil Štěpán Šebrle. „Alli hru v první čtvrthodině trochu oživil, bohužel se pak přidal k ostatním, ale nevyužili jsme jeho přednosti. Jeho odchod se pořád řeší, nicméně momentálně ho máme k dispozici,“ popsal situaci rychlonohého záložníka trenér Zbrojovky Luděk Klusáček.

Jeho svěřenci se sice ve druhé části pokoušeli o tlak, ovšem žádnou vyloženou šanci si nevytvořili. „Hráli jsme bezpohlavní fotbal. Za celý zápas jsme nevystřelili na branku, což je doma tristní. Chyběla nám odvaha směrem dopředu,“ hlesl Klusáček.

#clanek|7815834#Zatímco Zbrojovka se trápila, Dukla přidala ještě jednu branku. V 70. minutě zakončil efektní kombinaci do odkryté brány Lukáš Matějka. „Hráči zaslouží absolutorium, jak to odmakali. To je úděl domácích týmů, když hrajete doma do plných. My jeli do plných v pátek a s Vyškovem jsme prohráli 2:4, tentokrát hrála Zbrojovka a prohrála. Měli jsme respekt z Řezníčka, ale naši stopeři ho dobře ubránili. Překvapilo nás, když tam vběhl ve druhém poločase ten malý čertík Alli. Ani jsme nevěděli, že ještě je ve Zbrojovce,“ glosoval po výhře dobře naladěný kouč Dukly Praha Petr Rada.

To ve Zbrojovce je po třech kolech o čem přemýšlet. Brňané patří se ziskem čtyř bodů šestá příčka tabulky. „Řekli jsme si, že si vše vyhodnotíme po čtyřech kolech, ale už výkony z prvních třech kol cosi naznačují. Úplně nám nefunguje to, co jsme si mysleli, že bude naše přednost – ofenzivní část. Mužstvo bude nejspíš třeba doplnit,“ přiznal Klusáček.

Zbrojovka Brno - Dukla Praha 0:2

Poločas: 0:1.

Branky: 34. Šebrle, 70. Matějka.

Rozhodčí: Orel – Hájek, Šimáček.

Žluté karty: 62. Řezníček, 90+3. Hamza – 15. Peterka, 45+2. Ullman, 60. Moulis.

Diváci: 3203.

Zbrojovka Brno: Berkovec – Endl, Texl, Kronus (46. Alli), Divíšek (72. Gaszczyk), Potočný (72. Hladík), Toml, Smejkal (46. Granečný), Jambor, Koželuh (83. Hamza), Řezníček (C).

Dukla Praha: Šťovíček – Ullman, Hašek, Peterka (C), Ludvíček, Moulis (90. J. Jeřábek), Barac, Kozel, Matějka (80. Škoda), Šebrle (80. Douděra), Zeronik (63. Špatenka).