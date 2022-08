Kdyby po půl hodině vedla Dukla dva nebo tři nula, nikdo by se vzhledem k průběhu nedivil. Třinečtí ale tlak ustáli, prosadili se Omastou a když krátce po změně stran dostal Šebrle červenou kartu, měli to už Pražané těžké. Navíc v 74. minutě inkasovali podruhé, když se prosadil Juřena.

"Bylo to dětské vyloučení, tohle se nemůže stávat. Dva zbytečné fauly za dvě minuty. Takhle se nedá hrát, když chce člověk vyhrát. Nemůžu říct, že by kluci nechtěli vyhrát. Zatím je to ale málo a nestačí nám to," dodal Vágner.

Druholigové derby pro Slavii! V bitvě B týmů vyhráli sešívaní 4:2

Možnost k nápravě budou mít hráči Dukly v sobotu, kdy na Julisku přijede Varnsdorf.

Třinec - Dukla 2:0 (1:0)

Branky: 33. Omasta, 74. Juřena. Rozhodčí: Orel - Machač, Lakomý. ŽK: 54. Omasta, 65. Juřena, 66. Habusta, 78. Kerl – 48. Šebrle, 82. Peterka, 89. Holiš, ČK: 50. Šebrle (Dukla). Diváků: 436.

Dukla: Čtvrtečka – Barac (80. Buchvaldek), Piroch, Holiš, V. Svoboda – Šebrle, Peterka (C), Uhlíř (80. Ullman), Moulis (61. Souček) – Kozel (61. Kim), Matějka (61. Huf).