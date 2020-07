Začátek přípravy, nový trenér. „Šemíky“ z Vyšehradu vede Nádvorník

Na fotbalovém hřišti v Krči bylo ve středu živo, po trávníku se totiž proháněla početná skupina oděná do modré barvy. To právě odstartovali letní přípravu fotbalisté Slavoje Vyšehrad. A pod novým koučem. Šemíky, jak se týmu přezdívá, povede zkušený Roman Nádvorník. Do pozice asistenta se naopak přesouvá Oldřich Pařízek, který tým vedl po odvolání kouče Romana Veselého v průběhu jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Trenér Roman Nádvorník skončil u fotbalistů Příbrami.