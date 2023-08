Tenhle zápas nebyl pro slabší povahy. Fotbalisté Dukly porazili na domácím trávníku na Julisce Varnsdorf 4:3, ale i přes vítězství musel být v kabině Pražanů pořádný křik. Trenér Petr Rada sledoval, jak jeho svěřenci v prvním poločase naprosto dominují, do šaten se šlo za stavu 4:1, ale po přestávce jejich aktivita opadla a hosté se dvakrát prosadili.

Fotbalisté Dukly ve 4. kole F:NL doma přestříleli Varnsdorf 4:3. | Foto: Michal Káva

Dukla měla fantastický nástup. Už ve druhé minutě zakončil pěknou kombinaci Šebrle a o deset minut později propálil Vaňáka Zeronik. Varnsdorfská obrana byla v jednom ohni a domácí podnikali jeden nebezpečný útok za druhým. Kozlovu střelu vyrazil z brankové čáry obránce, přečíslení tří na jednoho také zůstalo nevyužito, Moulis i Matějka svými střelami neuspěli, až ve 25. minutě přidal třetí trefu Barac.

Po půl hodině hry se dostal ke slovu také Varnsdorf a hned z první šance skóroval, když se prosadil Firbacher. To ale bylo v první půli ze strany hostů vše, domácí i nadále dominovali a těsně před poločasem přidali čtvrtý gól, podruhé se prosadil Šebrle.

Žižkovské zmrtvýchvstání. Viktorka veze bod z Opavy, prohrávala už o tři góly

Za stavu 4:1 bylo o vítězi zdánlivě rozhodnuto, ale fanoušci nevěřili vlastním očím, co se to po změně stran dělo. Pražané polevili, což potrestal opět Firbacher. Hostům to nalilo čerstvou krev do žil, ale domácí zpozornili obranu. V první minutě nastavení pak mohl definitivně rozhodnout Červenka, ale míč si při přečíslení ukopl a vzápětí udeřilo na druhé straně, třetí gól Varnsdorfu vstřelil Dufek.

A málem bylo i srovnáno! Z poslední akce vypálil Kouřil a míč jen těsně minul branku. Trenér Dukly Petr Rada byl zralý na infarkt…

Pavelka pomohl sparťanskému béčku. To slavilo první výhru sezony

Ohlasy připravujeme…

Dukla Praha - FK Varnsdorf 4:3 (4:1)

Branky: 2. a 40. Šebrle, 12. Zeronik, 25. Barac - 31. a 61. Firbacher, 90.+2 Dufek. Rozhodčí: Zaoral - Hurych, Dobrovolný. ŽK: 16. Šebrle, 65. Moulis, 71. Kozel, 90.+4 Šťovíček - 28. Zálešák, 32. Michal, 72. Ambler. Diváků: 746.

Dukla: Šťovíček – Ullman, Hašek, Peterka, Ludvíček – Kozel (90+3. Jeřábek), Barac – Moulis (67. Douděra), Matějka (80. Škoda), Šebrle (80. M. Červenka) – Zeronik (67. Špatenka).

Varnsdorf: Vaňák – Kouřil, Kubista, Švanda – Ambler, Kříž, Michal (87. Penc), Zálešák (46. Osaghae), Gembický (46. Omon) – Stránský (65. Dufek), Firbacher (77. Plachý).