Tak tohle byla pořádná kanonáda! V sobotu večer se většina fotbalového národa usadila k velkému derby pražských "S", které skončilo divokou remízou 3:3. Ve Vlašimi, při zápase domácích s pražskou Duklou, padl pár hodin před úvodním hvizdem derby ještě jeden gól navíc. Zápas vůbec nebyl pro osoby se slabším srdcem. Pražané totiž vedli po poločase už 3:0, z druhé půle ovšem uběhlo jen dvanáct minut a bylo srovnáno! Vítězný gól si pak na 74. minutu připravil střídající Šebrle a jeho zásluhou se tak vezly tři body na Julisku - 4:3!

Dukla přivezla tři body z Vlašimi za divokou výhru 4:3. | Foto: Deník/Michal Káva

Dukla na jaře hraje výborně a dává zapomenout na hodně zpackaný podzim. S výhrou ve Vlašimi je to už pátá jarní z šesti zápasů. A nebýt minulé smolné domácí prohry s Příbramí, kdy Pražané sahali minimálně po bodu, mohla být jejich situace ještě o něco lepší. Na třetí pozici, která zajišťuje baráž o postup do nejvyšší soutěže, což je cílem Dukly, svěřenci Petra Rady aktuálně ztrácejí pět bodů.

Všech sedm gólů padlo během 48 minut. Na ten první se čekalo do 26. minuty, kdy se prosadil Moulis, vzápětí se k němu přidal Hrubeš a ještě před poločasem se opět trefil Moulis, který má na jaře výbornou formu.

Za stavu 0:3 by si na domácí v tu chvíli nevsadil ani ten nejskalnější fanoušek. Jestli se někdo zdržel u stánku s pivkem o dvanáct minut déle, než byla poločasová přestávka, vrátil se na tribuny a nevěřil vlastním očím - na ukazateli skóre totiž v té době svítil stav 3:3! Postupně se trefili Horský, Halinský a Vala.

„V kabině jsme si řekli, že první poločas byl hrůzostrašný a že takhle pokračovat nemůžeme! Řekli jsme si, že horší to být nemůže, že s tím musíme něco udělat,“ přiznal domácí útočník Filip Horský. Ten nastoupil na trávník právě až do druhé půle a hned po třech minutách nastartoval brankostroj vlašimského týmu.

Nečekaně rychle vyrovnání nalilo Vlašimským čerstvou krev do žil a rázem jich bylo plné hřiště. Místo toho, aby ale strhli vedení na svoji stranu, přišel úder do jejich sítě. Rada poslal v 64. minutě na hřiště Šebrleho a ten se po deseti minutách odměnil za důvěru vítězným gólem!

„Pořádně jsme soupeře roztočili. Bohužel se nám nepovedlo dát čtvrtou branku. Pokud by se nám to povedlo, myslím, že bychom si utkán už do konce pohlídali," dodal Horský.

Vlašim - Dukla 3:4 (0:3)

Branky: 48. Horský, 51. Halinský, 57. Vala – 26. a 40. Moulis, 33. Hrubeš, 74. Šebrle. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Mikeska. ŽK: Horský – Zapletal, Havelka. Diváků: 565.

Vlašim: Vágner – D. Vala II, Vilotić (46. Nogha), Halinský, Onije (46. Heppner) – Smejkal (82. Janda), Křišťan, Suchan, Rigo, Solomon – A. Svoboda (46. Horský).

Dukla: Rada – Krch, M. Zapletal, Barac – Peterka, Havelka, Kozel, Moulis (83. Buchvaldek) – Červenka (83. Hudec), Hrubeš (64. Šebrle), Matějka (90+2. Piroch).