Sice před prázdným stadionem, ale sladká. Taková byla výhra fotbalistů Dukly ve včerejší předehrávce 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nad Jihlavou. Pražané brali důležité tři body po trefách Součka s Holíkem.

Přípravné utkání mezi pražskou Duklou a Spartou. | Foto: Fkdukla.cz / David Lejček

„Jsem rád za hráče, že konečně dokázali převést z tréninků do mistráků to, co umí,“ těšilo domácího kouče Romana Skuhravého.