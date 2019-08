Zápas se rozjížděl pozvolna a na fotbalistech Dukly byla patrná nervozita. Byli si totiž vědomi toho, že na Julisce vyhráli naposledy v březnu. „Kvůli tomu jsme vypadali zakřiknutě. Chtěli jsme zlomit nepříjemnou sérii,“ vysvětloval kouč vítězů Roman Skuhravý.

Kostrbatá koncovka

Domácí udeřili po dvaceti minutách hry. Preisler při trestném kopu patičkou ťukl míč Gonzalesovi a ten nechytatelnou ranou z třiceti metrů nedal Švengerovi

v žižkovské brance šanci. „Krásný gól, ale jinak to bylo z naší strany ve finální fázi hodně kostrbaté,“ přiznal Skuhravý. Jeho slova přesně vystihovala situace v závěru první půle. To se hned čtyři hráči Dukly hnali na dva osamocené obránce, ale místo kombinace a gólu do prázdné branky skončila akce nepovedenou střelou mimo.

Po přestávce se ke slovu začali konečně dostávat i Žižkovští. Ovšem v koncovce selhávali. Vyrovnání měl na noze Batioja, ale tváří v tvář brankáři Hruškovi poslal míč vysoko nad. „Neodehráli jsme špatné utkání, ale naše šance jsme neproměnili a po školácké chybě navíc vyrobili penaltu, která utkání definitivně zlomila,“ hodnotil Hašek.

A přiblížil tak rozhodující moment derby. V 74. minutě Březina zezadu podrazil Kovaľa a rozhodčí Adámková neváhala ani vteřinu kopala se penalta. Míč si vzal kapitán Tetour a nemýlil se.

Po vítězství v Hradci Králové tak Dukla uspěla i v domácím prostředí. Teď ji čeká zápas v Jihlavě a pak na Julisce přivítá Brno. „Moc se těšíme. Tyto duely nám ukážou, jak na tom jsme,“ zdůraznil Skuhravý.

Klíčová je trpělivost

Po prohře v prvním kole doma s Třincem se zdá, že Skuhravého svěřenci najeli na vítěznou vlnu. „Musím přiznat, že jsem rád, že jsme doma prohráli a pak hned uspěli v Hradci. V krátkém časovém období tak hráči mohli vidět, co se ve druhé lize trestá a jakým způsobem se v ní dá uspět. Když budeme trpěliví, budeme zápasy zvládat s větší lehkostí,“ míní Skuhravý.

Pokud jde o Viktorii, ta prohrála i druhé venkovní utkání v sezoně. Doma naopak i v devíti hráčích vydřela výhru nad Sokolovem. Navázat na to bude chtít v neděli proti Vítkovicím.