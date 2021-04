Zastupitelstvo Prahy 3 totiž bude projednávat další osud stadionu. V případě, že bude schválen jeho prodej majiteli klubu Martinu Loudovi, začne se s okamžitou rekonstrukcí. V opačném případě se místo rozjasnění zatáhnou mračna.

„Radnici předkládáme jasnou nabídku. Chceme se vrátit zpět domů co nejdříve a dle nás to úterní hlasování může zajistit. Pokud se zastupitelstvo vyjádří kladně, začneme okamžitě s rekonstrukcí. Věřím, že vše klapne a uvidíme se od příští sezóny zase na Žižkově,“ přeje si předseda představenstva Viktorie Žižkov Milan Richter.

Hlavní tým Viktorky musí hrát své domácí zápasy v azylu na Střížkově a všichni by si přáli návrat. Nabídka, kterou bude v úterý zastupitelstvo projednávat, je výsledkem dlouhých rozhovorů, které nebyly často úplně v pozitivním duchu. Zdá se však, že by se obě strany mohly konečně dohodnout.

„Smlouva je výsledkem více než ročních jednání, ve kterých musely obě strany udělat několik kompromisů. My jsme radnici předložili jasné záruky, které ještě v prosinci chyběly a indikativní podmínky už mají většinovou podporu. Smlouva samotná je pak vždy takový právní souboj, ale myslím, že výsledná podoba je opravdu férovou zárukou, jak pro obě strany, tak především pro budoucnost samotné Viktorky,“ míní Milan Richter.

Pro klub je zahájení rekonstrukce stadionu nezbytnou kvůli získání licence pro profesionální fotbal.

„Viktorka je žižkovským klenotem“

„Sám si ani nechci představit, že by to neprošlo. Znamenalo by to totiž prakticky konec Viktorky, jak ji známe. Já však cítím, že podporu získáme napříč politickým spektrem. Viktorka tu je více než 118 let, je žižkovským klenotem a doufám, že si to zástupci Prahy 3 naplno uvědomí,“ dodává klubový šéf.

V případě, že se obě strany domluví, okamžitě se začne pracovat na stadionu. Klub okamžitě investuje 25 milionů do rekonstrukce, jakmile bude stadion převeden do majetku klubu, bude další investice a do dvaceti let od podepsání klub v Seifertově ulici vybuduje nový stadion. Navíc se klub zavazuje investovat do rozvoje mládeže a sportu na Praze 3 dalších 25 milionů korun.

Městská část pak bude mít dvacet let od podpisu právo zpětného odkupu v případě, že klub nesplní podmínku vybudování stadionu nebo mládežnického tréninkového centra.

Zastupitelé budou o další budoucnosti jednoho z nejtradičnějších českých klubů jednat v úterý od 19 hodin. Jak to dopadne?