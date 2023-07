Skvělý výkon, ale nakonec neodměněný vítězstvím. Fotbalisté žižkovské Viktorky se v rámci svého soustředění v Trutnově utkali s osmým celkem minulé sezony FORTUNA:LIGY, Hradcem Králové. Po poločase vedli 2:0, zápas nakonec skončil nerozhodně 2:2.

Hradečtí museli být z výkonu druholigových nováčků hodně zakočeni. Ti totiž byli v první půli mimořádně aktivní a po gólech Rosy s Jiráskem se zaslouženě ujali vedení. Do šaten se mohlo jít i za vyššího rozdílu, ale další šance zůstaly nevyužity a jednou míč skončil na břevně.

Po přestávce Žižkov hrubou chybou v obraně vrátil Hradec zpět do hry. Juliš ji potrestal snížením, pak přišly i další hradecké příležitosti a z jedné z nich se šest minut před koncem zasloužil o konečný výsledek Koubek.

"Jsme s výkonem spokojení. Nastoupil proti nám velmi kvalitní tým a v prvním poločase jsme mu byli důstojným soupeřem. S předvedenou hrou jsme velmi spokojení. Něco jsme si v týdnu nacvičovali, chtěli to dát do zápasu a povedlo se. Předváděli jsme pěkné kombinace, přechod do útoku, první poločas byl výborný," začal kouč Michal Horňák své hodnocení.

"Druhý poločas ovlivnila chyba, ze které jsme dostali gól, pak jsme se nemohli dostat do tempa," pokračoval.

Jeho svěřenci jsou v polovině soustředění. "Jsme tu velmi spokojení. Máme tu kvalitní plochu, výborné hřiště, zázemí, prostor pro regeneraci, všechno," pochvaluje si. "Kluci pracují dobře. První týden byl kondiční i herní, ten příští bude už jen herní. Příprava je specifická, krátká, baráží jsme ztratili dva týdny do odpočinku. Budeme ale dobře připraveni," vzkazuje Horňák fanouškům i soupeřům!

Hradec Králové - Žižkov 2:2 (2:0)

Branky: 18. Rosa, 41. Jirásek - 62. Juliš, 84. Koubek. Rozhodčí: Matějka - Dorotík, Černý. Diváků: 350.

Žižkov 1. poločas: Kotek - Kozojed, Březina, Tregler - Bárta, Jirásek, Rosa, Petrák, Prošek, Muleme - Batioja. 2. poločas: Švenger - Richter, Horálek, Finěk - Řezáč, Sixta, Hönig, Žiga, Štrombach, Oravec - Voltr.

