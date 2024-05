/FOTO, VIDEO/ I když to po podzimní části nevypadalo s fotbalisty žižkovské Viktorky nejlépe, svěřenci Marka Nikla si mohou oddychnout. Předposlední kolo sezony vyhráli v Jihlavě 2:1, mají jistotu záchrany a dokonce budou v závěrečném duelu doma se zachraňujícím se Prostějovem bojovat o pátou příčku tabulky!

"Je to skvělé," usmíval se po zápase žižkovský kouč Marek Nikl. Přiznal ale také, že to byl pořádný zápřah na psychiku. "Jsem úplně prázdnej, vyčerpanej," pokračoval."

Bylo to náročné. Výsledkově jsme odehráli skvělé jaro, ale pořád to nestačilo. Jsme rádi, že to nakonec dopadlo a zachránili jsme se vlastními silami. Klukům patří obrovské poděkování, stejně jako fanouškům, kteří opět přijeli a fandili nám," chválil Nikl.

Jeho svěřenci na jaře pravidelně bodovali, ale to se dařilo i dalším týmům, které bojovaly o udržení FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. "Udělali jsme dobrej výsledek, mysleli si, že to bude v pohodě a najednou zase ne. Bylo to těžké na hlavu, ale kluci to zvládli skvěle a můžeme slavit," dodal.

"Táhlo se to dva měsíce. Vyhráli jsme, říkali si, že to bude stačit, ale až teď je to definitivní. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Teď nás čeká poslední zápas doma, rádi bychom potěšili fanoušky třemi body a skončili co nejvýše," přeje si žižkovský kapitán Milan Jirásek.

Jihlava - Žižkov 1:2 (0:0)

Branky: 63. Franěk – 56. Jirásek, 59. Sixta. Rozhodčí: Vokoun – Kotalík, Ježek. Žluté karty: Franěk, Selnar – Bajza, Sodoma. Diváků: 730.

Jihlava: Soukup - Soukup – Svoboda, Chytrý, Vedral, Farka (60. Záhradnik) – Pešek, Shudeiwa (60. Lacko) – Křehlík (60. Selnar), Šancl, Franěk – Araujo-Wilson.

Žižkov: Bajza - Bajza – Richter, Broukal, Řezáč, Klusák – Petrák, Jirásek (90.+1 Tregler) – Hönig (76. Kozojed), Sixta (83. Toula), Batioja (76. Muleme) – Sodoma (83. Rosa).