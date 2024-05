Fotbalisté Dukly vstoupili do zápasu aktivně a vypracovali si první šance. Ty zatím zůstaly nevyužity a růžky začali vystrkovat i hosté, také bez gólového vyjádření.

Bohatý střelecký účet byl načnut ve 23. minutě a paradoxně vlastním gólem Sparty. Její nejlepší kanonýr Radek Šiler, který po přestupu z třetiligové Admiry dal na jaře deset gólů, si nešťastně vstřelil "vlastňáka" a Dukla vedla.

Oba týmy pokračovaly v aktivní hře a na pozoru se museli mít oba gólmani. Důležitý moment pro další vývoj zápasu přišel těsně před přestávkou. Kozma sklepl centr k Matějkovi a nejlepší střelec Dukly se nemýlil - 2:0!

Mladíci Sparty se nechtěli vzdát a zkusili vykřesat pověstnou jiskřičku naděje, ale vítr z plachet jim definitivně sebrala 62. minuta a třetí gól v jejich síti v podání Ullmana.

Úkol splněn, hlásí prezidentovi plukovník Petr Rada:

| Video: Youtube

Konec zápasu se pak změnil v exhibici druholigového lídra a čerstvého účastníka nejvyšší soutěže. V 82. minutě se trefil Zeronik, minutu poté Moulis a v nastavení dal svou druhou trefou výsledku konečnou podobu Ullman - 6:0!

"Je to krásný pocit. Postoupit z druhé ligy do první není vůbec jednoduché, jde o jednu z nejtěžších fotbalových disciplín. Je to strašně velký úspěch a kluci i my ho možná doceníme až o něco později. Všem patří díky a teď si užijeme oslavy, je to nádherné," usmíval se kouč Jiří Vágner, který v posledních zápasech tým vedl místo distancovaného Petra Rady.

Trenér Jiří Vágner se ohlíží za sezonou:

| Video: Youtube

FK Dukla Praha – AC Sparta Praha B 6:0 (2:0)

Branky: 23. vlastní Šiler, 45. Matějka, 62. a 90.+ 1 Ullman, 82. Zeronik, 83. Moulis. Rozhodčí: Bělák – Kotalík, Malimánek. Žluté karty: 90+1. Ullman – 66. Michl. Diváků: 1863.

Dukla: Rada – Vondrášek, Hašek, Peterka, Holiš – Douděra (68. Moulis), Kozma, Hora (78. Barac), Helešic (55. Ullman) – Matějka (68. Zeronik), Mešanović (78. Jeřábek).

Sparta: Nalezinek (78. Kolář) – Jedlička, Večerka, Uhrinčať – Penxa, Holoubek, Jonáš, Váňa (55. Lehocký) – Rus, Šiler (75. Vitarigov), Hranoš (55. Michl).