/FOTO, VIDEO/ Na drtivé výhře Dukly 5:1 nad Vlašimí se dvěma góly podílel Lukáš Matějka, nejlepší střelec party z Julisky v této sezoně. "Udolali jsme je zarputilostí a nasazením. Jestli chceme hrát o postup, musí to tak být v každém zápase," má jasno útočník, který jeden z gólů věnoval své těhotné přítelkyni.

Něco takového jste po domácí prohře s Olomoucí B 0:3 určitě potřebovali…

Určitě. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Přesně tohle bylo potřeba. Musíme pokračovat, ještě není nic hotovo.

Ta zmiňovaná prohra byla na vaší cestě za vytouženým cílem velká facka, že?

Stoprocentně. Do té doby se nám dařilo, vyhrávalo se, byli jsme na nějaké vlně a pak takováto facka. Prohrát doma 0:3 není nikdy dobré, ať kvůli fanouškům nebo kvůli sebevědomí. Nebyl ale důvod, abychom sebevědomí ztráceli v důsledku celé sezony. Proti Vlašimi jsme to vzali za své a ukázali, co umíme.

Co jste očekávali od zápasu s nevyzpytatelnou Vlašimí?

Očekávali jsme, že by to mohlo být podobné jak s Olomoucí. Soupeři jsou podobní, mladí běhaví kluci, kteří se chtějí ukázat. Ve Vlašimi je spousta mladých slávistům, šikovní na míči a čekali jsme, že přesně takhle budou hrát. Na míči ukazovali kvalitu, ale my je udolali zarputilostí a šli jsme za vítězstvím.

Čím to, že vám to tak od začátku padalo?

Nasazením. Chtěli jsme vyhrát mnohem víc než Vlašim a i více než minulý týden proti Olomouci. V tom byl ten největší rozdíl. Jestli chceme hrát o postup, tak tohle musí být v každém zápase. Kvalitu na to máme, abychom soupeře poráželi.

Jaké dává trenér o přestávce pokyny za stavu 5:1?

Samozřejmě si opakujeme, že musíme hrát pořád stejně a nepolevit ani v jednom souboji. Všechno se pak může rychle otočit, když sami dostaneme soupeře na koně. V minulé sezoně jsme zrovna s Vlašimí vedli 3:0 a nakonec z toho bylo drama. Nechtěli jsme tohle znovu dopustit a povedlo se nám to dobře dohrát.

Po jednom z vašich gólů jste si schoval míč pod dres a mával na tribunu…

To bylo pro přítelkyni. Čekáme v červenci dítě a chtěli jsem jí udělat radost. (usmívá se)

F:NL 26. kolo Dukla - Vlašim 5:1.Zdroj: Deník/Michal Káva