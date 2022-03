"V utkání jsme dominovali, co se týká útočné fáze. Domácí si nevypracovali prakticky žádnou šanci, brankových příležitostí jsme měli dost," hodnotil Pulpit.

Zahozených šancí bylo opravdu hodně. Osmančík neproměnil sólový únik, Vandasovu povedenou hlavičku Plachý zlikvidoval reflexivním zákrokem, v dobré pozici selhal i Nabijev…

"Hráčů mi je líto, protože si tři body zasloužili více než domácí. Ve fotbale nevěřím na štěstí, doplatili jsme na kvalitu v koncovce. Nic nevzdáváme, máme nyní odložené utkání s Vlašimí, a chceme se připravit na duel ve Vyškově a zvládnout za tři body. Doufám, že nám pomůže i středeční přípravné střetnutí s Bohemians B. Podřídíme tříbodovému zisku ve Vyškově vše a věřím, že nastartujeme vítěznou vlnu," přál si.

Ústí nad Labem - Žižkov 0:0

Rozhodčí: Proske - Kotík, Mikeska. ŽK: Ogiomade – Soungole. Diváků: 805.

Žižkov: Halouska – Bazal, Sakala, Š. Gabriel, Jančura (46. Březina) – Soungole, Kopičár – Osmančík (71. Bouguetouta), Sixta (62. Reteno Elekana), V. Novák (71. Nabijev) – Vandas.

Duklu doma trápí střelecká produktivita

Góly jsou kořením fotbalu. Fanoušci Dukly si jich ale doma na Julisce příliš neužívají. Pražané o víkendu odehráli druhou bezbrankovou remízu za sebou, tentokrát s Varnsdorfem. V posledních pěti domácích zápasech dokázali vstřelit jediný gól.

"Musíme věřit, že se to otočí. Sbírat po bodu je málo," má jasno trenér Dukly Bohuslav Pilný.

Ten do branky poprvé postavil Reichla a ten měl v první půli plné ruce práce. Vždy ale dokázal nebezpečí zažehnat. Pražané se zlepšili po přestávce, ale k ideálu měl jejich výkon i tak daleko. Smolařem byl domácí útočník Červenka. Nejprve jeho střelu vykopli obránci z brankové čáry, v 83. minutě pak špatně kopl i penaltu.

"Jednoznačné zklamání. Neproměnit penaltu se stane, o dost víc mě štve výkon ve druhé části první půle. Za to jsme si asi nezasloužili být odměněni výhrou. Pozitivní bylo, že jsme uskákali nebezpečné standardky Táborska, jinak jsem tam moc dobrých věcí neviděl. Byli jsme nepřesní, ztráceli jsme balony a museli se pořád vracet dozadu," postěžoval si Pilný.

Dukla - Táborsko 0:0

Rozhodčí: Raplík – Leška, Novák. ŽK: Barac, Cienciala – Plachý, Kosek, Javorek, Liepa.

Dukla: Reichl – Barac (68. Hrubeš), Kulhánek, Konan, Kovernikov – Peterka – Souček, Kozel, Bin (46. Breda), Buchvaldek (68. Cienciala) – Červenka.

Tři penalty a dvě červené na Strahově

Zápas Sparty B s Příbramí byl hodně divoký. Rozhodčí Nehasil v něm dvakrát sahal pro červenou kartu, po jedné rozdal na každé straně a hned třikrát ukázal na penaltový puntík. Ovšem pouze v jediném případě z toho byl gól. Nejdříve v 18. minutě neuspěl příbramský Wágner a v nastavení první půle ani sparťan Ryneš.

Krátce po změně stran byl vyloučen příbramský Tregler a před domácími mladíky stála dlouhá přesilovka. Tu ale pokazil Ryneš, který po zbytečném zakopnutí míče dostal druhou žlutou a síly byly srovnané.Až třetí penalta byla proměněná. V 85. minutě se o to postaral Pilík a hosté vedli. A to až do třetí minuty nastavení, kdy hlavou srovnal Kozák.

Sparta B - Příbram 1:1 (0:0)

Branky: 90+3. Kozák – 85. Pilík z penalty. Rozhodčí: Nehasil – Melichar, Hádek. ŽK: Ryneš – Čermák, Vilotić, Pilík, Tregler, Kvída, Gembický. ČK: 79. Ryneš - 59. Tregler. Diváků: 422.

Sparta: Kotek – A. Gabriel (65. Goljan), Večerka, Červak, Dudl (10. Tvaroh) – Ryneš, Pudhorocký, Jonáš, Polidar – Holoubek (75. L. Vácha), Turyna (65. Kozák).