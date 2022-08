"Zápas směřoval k remíze a my jsme potom dostali zbytečnou branku v 90. minutě. Zaspali jsme tam, nedrželi jsme prostor. Když jsme útočili my, tak nám soupeř vůbec nenechával prostor, drželi nás za dresy, šli do skluzu a přerušovali hru. My jsme byli laxní ve vápně a nechali jsme tam neobsazeného hráče. Na konci zápasu musíme být ještě více zodpovědnější, než na jeho začátku, my jsme ale udělali fatální chybu," postěžoval si trenér Petr Rada, pro něhož to byla premiéra na lavičce Dukly.

"Příští zápasy se musíme víc oprostit od nervozity. Fotbalovosti a zkušeností mají všichni naši hráči dostatek. Chce to více zodpovědnosti, nabuzenosti a větší touhu vstřelit branku. Naši hráči byli na soupeře moc hodní. Líšeň měla 5 žlutých karet. Nechci, aby hráči mluvili s rozhodčím, to v žádném případě. Ale v těchto situacích prostě musíme hrát více chlap na chlapa," dodal.

Dukla – Líšeň 0:1 (0:0)

Branka: 90. Elekana. Rozhodčí: Hocek – Černoevič, Hádek. ŽK: Kozel, Holiš – Vandas, Jeřábek, Matocha, Čermák, Elekana. Diváků: 893.

Dukla: Čtvrtečka – Barac, Piroch, Holiš, Souček – Peterka – Šebrle (46. Kim), Kozel, Buchvaldek (70. Hrubeš), Moulis (86. Hodek) – Červenka (70. Matějka).

Rezerva Sparty jela do Olomouce, hanácký B tým je ve druhé nejvyšší soutěži (stejně jako Slavia B) nováčky. Důležitý moment se odehrál už po dvaceti minutách. Večerka fauloval, dostal červenou a i když Tůma následnou penaltu chytil, Pražany čekalo 70 minut hry v oslabení. A v nastavení první půle rozhodl jedinou trefou utkání Slaměna.

"Byli jsme od začátku aktivnější a měli více ze hry. Byly jsme mnohem jistější na míči. Bohužel nás ale zradily obrovské chyby v obraně, kdy jsme několikrát fatálně chybovali a jedna chyba znamenala penaltu pro domácí a červenou kartu pro nás. Tím se úplně změnilo nejen naše rozestavení, ale i plány s kterými jsme do utkání šli," okomentoval průběh trenér Sparty B Michal Horňák.

"Bohužel nám ale v závěru, když jsme sahali po obratu, ten jeden hráč zkrátka chyběl. Tůma nás ovšem zachránil od větší porážky. Samozřejmě kdybychom měli o hráče víc, nehráli bychom v druhé půli tolik otevřeně. Tůmič nás ale dneska opravdu podržel," chválil svého gólmana.

Olomouc B – Sparta B 1:0 (1:0)

Branka: 45.+1 Slaměna. Rozhodčí: Kvítek – Slavíček, Vyhnanovský. ŽK: Greššák, J. Matoušek, Sláma – Pudhorocký, Váňa. ČK: 23. Večerka (Sparta).

Sparta: Tůma – Váňa, Vydra, Večerka, Horák – Jonáš, Pudhorocký (80. Žížala), Gedeon (72. Holoubek) – O. Novotný, Schánělec (63. Šilhart), Goljan (63. Ambler).

Mladí slávisté na xaverovském hřišti přivítali Prostějov a i když byli po většinu zápasu aktivnější, stejně jako jejich rivalové ze Sparty padli gólem v samotném závěru první půle. Z penalty se prosadil Omale.

"Jsem ve spoustě momentů na kluky pyšný, měli skoro všichni první start v profesionální soutěži. Byly tam velice dobré výkony, je škoda, že jsme nebyli odměněni. Byly tam ale dobré pasáže v mezihře a jsem přesvědčený o tom, že budeme dobří a budeme se soutěží učit," nacházel na prohře pozitiva trenér Marek Jarolím.

Slavia B – Prostějov 0:1 (0:1)

Branka: 45. Omale z penalty. Rozhodčí: Kotala – Bureš, Žurovec. ŽK: A. Pudil, Jurásek – Bialek, Omale, Píchal, Bolf, Krynskyi. Diváků: 589.

Slavia: Dvořák – Labík (63. Kopáček), Behenský, Švec (55. Ezekiel), D. Jurásek – Zachoval (63. A. Bárta), Nikl, Valenta – Šubert (78. Kneifel), Šmiga, Pudil (55. Osuagwu).

Ve 2. kole se z pražské trojky představí doma pouze Sparta B, na stadionu na Žižkově, kde bude hrát v této sezoně domácí zápasy, přivítá Vyškov. Dukla jede do Opavy, Slavia B do Tábora.