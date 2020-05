Zdroj: Redakce„Těšíme se na to. Silný soupeř nám hned na začátku ukáže, jak na tom jsme,“ říká trenér Pražanů Roman Skuhravý.

Dnes večer vás po dlouhé době čeká mistrovský zápas. Jaké jsou ve vás pocity?

Celé mužstvo je šťastné, že se konečně začíná. Je to naše práce a jsme rádi, že i v této těžké době máme možnost plnohodnotně pracovat, byť s omezeními a restrikcemi, jako jsou třeba fanoušci a vše okolo.

Pro všechny kluby to bylo stejné, ale přišel vám osobně čas na přípravu dostačující?

Tím, že máme hodně mladé mužstvo, tak daleko více než kondice nám během toho měsíce chyběla herní praxe, herní součinnosti, to nám trochu vázlo. Ale myslím, že tři odehrané přáteláky klukům hodně pomohly a postupně to vypadalo lépe. Jsme rádi, že máme možnost třetího restartu. Předchozí dva se nám totiž příliš nepovedly.

Narážíte na porážku v prvním kole doma s Třincem a na úvod jara prohru na Žižkově?

Ano, přesně tak. V posledních šesti odehraných zápasech jsme si naší cestu udělali sami těžší. Věřím, že jsme měli dostatek času si vše zanalyzovat. Utkání na Žižkově se vymykalo všemu, co jsme dosud společně zažili. Dostat čtyři góly ze standardek, jeden vlastní, mít zápas v režii a nezvládnout ho… Sám jsem před tím třetím restartem zvědavý, jak jsme se z Třince a Žižkova poučili.

Věříte, že se celá sezona dohraje?

Jde o věc, kterou samozřejmě neovlivním. Zcela klíčové bude, jakým způsobem budou přistupovat zodpovědní lidé k tomu, když ta nemoc někde propukne. Já na to mám ale jednoznačný názor. Virus tu s námi bude pořád, musíme se naučit s ním žít. Neustálá karanténa a nemožnost pracovat je z mého pohledu hloupost.

Jaké to podle vás bude bez diváků?

Nebude to jako vždy, na druhou stranu to bude pro oba soupeře stejné a hráčům nic nebrání předvést to nejlepší, co umějí. Fotbal se hraje pro diváky, ti budou muset být vděční za televizní přenosy. O víkendu jsem sledoval bundesligu a přímý přenos už je po tom maratonu záznamů z hokeje, fotbalu, atletiky nebo bojových sportů přece jen něco jiného.

Pomohla vám nucená přestávka vyléčit nějaké zdravotní šrámy?

Ano, v tomto se nám pauza šikla. Uzdravili se Vojta Hadaščok s Filipem Radou, jinak máme jen drobné šrámy. Dnes nemůže hrát navíc Jirka Piroh. Pro hráče, kteří dostali karetní tresty, to musí být kruté. Dlouhá přestávka a když se začne hrát, tak ještě nemohou.

Zbytek sezony bude hodně specifický. Co může rozhodovat?

Týmy mají natrénováno a co se týká kondice, tak by s tím neměl být i v nahuštěném programu ze začátku problém. Postupem času bude klíčové, jakým způsobem mužstvo dokáže ovládat hru a odpočinout si s míčem. To může být jedním z rozhodujících parametrů.

Budou se o čelo tabulky rvát stejné kluby jako na podzim?

Ještě se musí počítat s Žižkovem. Ukázal i v přátelácích, že poskládal zkušené a zajímavé mužstvo. O první tři příčky tabulky si to tak rozdá nejlepší šestka.

Dnes večer vás čeká Jihlava a o víkendu jedete do Brna. Je lepší mít tyto hlavní favority hned na začátku obnoveného jara?

Přesně tak. Chceme se konfrontovat s těmi nejlepšími, abychom zjistili, jak kluci pracují a jak na tom jsou. Hned na začátku se tak ukáže, jestli jsme se od zápasu s Žižkovem poučili. Jihlava má zkušené zápasové mužstvo, mají vlastní tvář, už se na to hodně těšíme.